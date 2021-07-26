Вправи для прокачування грудних м’язів і спини

Мрієш про красиву підкачану спину і грудні м’язи? Ми допоможемо тобі створити струнку фігуру! Разом із фітнес-тренером Анною Бабич ми підібрали 5 найбільш ефективних і простих вправ для прокачування м’язів спини і грудей. Адже саме про них ми найчастіше забуваємо в гонитві за красивим пресом і пружними сідницями. А все має бути гармонійно!

Отже, п’ять простих вправ на тренажерах для прокачування м’язів спини і грудей:

Вправа 1. Тяга до ніг

Першу вправу будемо виконувати у блоці. Ноги ставимо на ширині стегон, трохи згинаємо в колінах. Спину опускаємо вперед і фіксуємо. Робимо тягу: тягнемо поперечину до ніг. Намагаємося максимально зводити лопатки. Плечі – назад, груди – вперед. Вправу виконуємо на 15 повторень три підходи.

Вправа 2. Тяга до поясу сидячи

Сідаємо на тренажер. Ноги злегка зігнуті у колінах. Ставимо адекватну для себе вагу. Тягнемо блок до поясу, зводимо лопатки. Видих – на зусиллі. Плечі назад, лікті – вздовж корпусу. Вправу виконуємо на 15 повторень три підходи.

Вправа 3. Гіперекстензія на прямі м’язи спини

Працюємо з додатковою вагою. Блін притискаємо до грудей, опускаємо корпус максимально низько, піднімаємося до планочки. Опускаємося – вдих, піднімаємося – видих. Вправу виконуємо на 15 повторень три підходи.

Вправа 4. Розведення з гантелями

Це вправа на м’язи грудей. Беремо гантельки (по 2-3 кг), руки піднімаємо, злегка згинаємо у ліктях. Опускаємо руки з гантелями вниз, прогинаємося. Ти повинна відчути, як розтягується грудний м’яз. Не поспішаємо, працюємо плавно. Опускаємо – вдих, піднімаємо – видих. Розведення з гантелями виконуємо на 15 повторень три підходи.

Вправа 5. Жим грифу

Можемо виконувати цю вправу як з грифом, так і з гантелями. Лягаємо на лавку. Вона може бути або похила, або рівна. Від грудей піднімаємо гриф вгору, у верхній точці намагаємося руки повністю не розгинати. Опускаємо – вдих, піднімаємо – видих. Жим грифу виконуємо на 15 повторень три підходи.

Ці вправи допоможуть тобі швидко і ефективно прокачати м’язи спини і грудей у тренажерному залі. Головне, не забувай, що тільки регулярні тренування приносять бажаний результат!

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Фото – IStock

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