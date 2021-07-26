Куда пойти в Киеве в июле-августе 2021. Афиша событий

Куди піти в Києві в липні-серпні 2021? Жодних чотирьох стін – в нашій афіші подій ми зібрали тільки найцікавіші літні музичні заходи під відкритим небом.

3 липня – TVORCHI на Всі. Свої

Найсвіжіше, найяскравіше і найгучніше українське відкриття в жанрі електронної музики. На прекрасній терасі в історичному центрі Києві з TVORCHI точно буде чарівно.

Де: Тераса Всі. Свої (вулиця Десятинна, 12).

Ціна: 550 гривень.

5-11 липня – ATLAS WEEKEND. Friends edition

Довгоочікуваний літній фестиваль не міг не опинитися в цьому списку! Адже на цій музичній події виступлять десятки топових українських артистів і не тільки! Серед хедлайнерів фестивалю – Fatboy slim, Океан Ельзи, DJ SNAKE, Тіна Кароль, Валерій Меладзе, Вєрка Сердючка, Бумбокс, The Hardkiss. Улюблені хіти звучатимуть на ВДНГ цілий тиждень!

Де: ВДНГ

Квитки: від 2250 грн

8 липня – джазовий джем з віртуозами з Dennis Adu Quintet

Один з найяскравіших і найбільш знаменитих джазових бендів в Україні Dennis Adu Quintet вийде на сцену 18 липня, щоб поімпровізувати під музику Freddie Hubbard. Жодної додаткової підготовки, тільки живий плин джазу і насолода мальовничими міськими краєвидами з даху Kooperativ.

Де: Kooperativ (вулиця Січових Стрільців, 23А).

Квитки: від 350 гривень.

15 липня – PHARAON

Pharaoh відіграє великий концерт в Києві на підтримку нового альбому MILLION DOLLAR DEPRESSION. Концерт відбудеться 16-го липня в Stereo Plaza. Million Dollar Depression – другий повноцінний альбом Pharaoh, випущений за два роки. Якщо попередній диск «Правило» був екскурсом на територію нуарного сінті-попу, то зараз музикант пропонує більш жорстке звучання – з активним використанням гітар, грізним ексцентричним настроєм і навіть акустичним unplugged-фрагментом.

Де: Stereo Plaza

Квитки: 500-700 грн

16 липня – Stephan Bodzin

Екватор літа в танцювальному Києві феєрично відкриває лайвом в шикарному Osocor Residence світове техно-світило – Stephan Bodzin. Та не один, а вперше разом з дружиною – продюсером, діджеєм та вокалісткою Luna Semara. Вони дадуть «бременського саунду» та огорнуть любов’ю і романтичною енергетикою. Ідеально сфокусований звук і оформлення локації гарантують незабутню вечірку.

Де: Osocor Residence (вулиця Виноградна, 2).

Квитки: від 999 грн

17-18 липня – КУРАЖ. ELECTROLETO

Summertime на “Куражі” — це класно провести спекотні вихідні у приємній тусовці, де можна розслабитись, насолодитись моментом і натанцюватись з ранку до вечора — бо правил і часу не існує. Цього разу за діджейською сценою: Igor Smailov, Avi Weizman, шість годин лайву від Vertuha, The Lazy Jesus, JEZUSMAN, Suga4ka, Vnuk, Ann Mysochka b2b Vashpash та Access mode.

Де: ВДНГ (19 павільйон)

Квитки: від 100 грн

22 липня – Вінтажний Stand Up

Легендарний комік Михаїл Шац виступить у Києві з новою програмою «Вінтажний Stand Up». Нові та найкращі жарти, роздуми та правда життя, з левовою часткою єврейської іронії – все це об’єднається в часовому монолозі гумориста 22 липня в Caribbean Club Concert Hall.

Де: Caribbean Club Concert Hal

Квитки: від 490 грн

24 липня – Alessandro Safina

Він співав перед самою королевою Єлизаветою II в компанії Елтона Джона і Дженніфер Лопес. Найбільша оперна зірка Італії Алессандро Сафіна виступить в українській столиці в рамках Bakkara River Party. Гостей концерту чекає музичне дійство на воді з неймовірним видом на місто.

Де: Bakkara River Party (Венеціанський острів, 1).

Квитки: 1000-2500 гривень.

11 серпня – COOLIO

Ще одна суперзірка усього світу в Osocor Residence – тільки в жанрі репу. Тепер і ви зможете в один голос разом з COOLIO наживо заспівати легендарний Gangsta’s Paradise. Впізнаваний із перших звуків нетлінний хіт, який не покидає світові топ-чарти вже цілих 25 років поспіль.

Де: Osocor Residence (вулиця Виноградна, 2).

Квитки: від 840 гривень.

13-14 серпня – White Nights Festival. Africa

В середині серпня White Nights Festival взяв на себе місію відправити нас на кілька діб в ритмічно-гарячу Африку. І тут, звичайно, буде ще спекотніше, ніж у фестивальному червні. Ще більше артистів – 110, ще більше барів – 20, ще більше музичних жанрів – цілих 15! Зрозуміло, атмосферу створюватимуть шедевральні арт-інсталяції та декорації сцен.

Де: Арт-завод «Платформа» (вулиця Біломорська, 1).

Квитки: 799-2300 гривень.

19 серпня – Бумбокс

Це мало статися. Жодних гучних епітетів, все просто: саме ті хлопці з Бумбоксу. Як завжди буде щиро, тепло та надзвичайно душевно! Можливо, музика Бумбоксу так близька нам саме тому, що вона з нас і складається, з кожного з нас! Відчути надзвичайну атмосферу, яку створюють Андрій Хливнюк з музикантами на своїх виступах, можна буде 19 серпня в Osocor Residence.

Де: Osocor Residence

Квитки: 840 грн

20 серпня – HVOB live

Це австрійський дует, який зараз підкорює світ зі своїм новим альбомом ROCCO. Їм вже аплодували Sonar в Барселоні, Burning Man, Fuji Rock Japan і Clockenflap в Гонконзі. Тепер чарівні Анна Мюллер і Пауль Валльнер – на київському ЮБК.

Де: ЮБК (Труханів острів).

Квитки: від 890 гривень.

21 серпня – Nizkiz

Nizkiz вже встигли відіграти на фестивалі Atlas Weekend і дати в Києві великий сольник. У серпні один з головних рок-бендів Білорусі знову приїде в столицю в рамках туру на підтримку нової платівки «Сомнамбула».

Де: ЮБК (Труханів острів).

Квитки: від 450 гривень.

26 серпня – TEQUILAJAZZZ

Даєш джазу з присмаком текіли від найбільш самобутньої і незвичайної альтернативної групи останніх 3-х десятків років на пострадянському просторі! Витончена авторська лірика в роковому звучанні і одкровення культових музикантів дорівнює запаморочливий опен-ейр під завісу літа.

Де: ЮБК (Труханів острів).

Квитки: від 390 гривень.

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