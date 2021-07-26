Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2021

Гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Вранці думай, вдень дій, ввечері читай, вночі спи. Якщо слідуватимеш цим порадам, тиждень пройде легко та дуже ефективно.

Гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Ми самі маємо стати тими змінами, які хочемо бачити в світі! Починай з себе. Прийшов час прощатися зі шкідливими звичками та займатися саморозвитком.

Гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Не тримай зла, тримай повітряні кульки! Кумедна порада, але дуже дієва. Успіх прийде тоді, коли ти навчишся відпускати старі образи та дивитися в світле майбутнє.

Гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня: Рак (22 червня – 22 липня)

Для чого дійсно потрібна сміливість, так це для щирості. Будь сміливою, будь відкритою до оточуючих – і до тебе потягнуться найкращі люди.

Гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Не бійся потрапити під дощ, адже потім ти побачиш веселку. Перевірено! Якщо зараз складно, не опускай руки. Це означає, що успіх близько!

Гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Сила характеру не в умінні пробивати стіни, а в умінні знаходити двері. Пам’ятай про це, коли опинишся перед вибором: «Йти по головах або шукати інший шлях?».

Гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Головне – вірити в себе. І це не пусті слова! Чому в твій проект повинні вірити колеги та начальники, якщо ти в ньому не впевнена? Задумайся!

Гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Відправна точка будь-якого досягнення – бажання. Захочеш – знайдеш мільйон можливостей і шансів, не захочеш – ще більше відмовок.

Гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Ти не лінивий! Ти енергозберігаючий! Твій девіз цього тижня. Тобі необхідно гарненько відпочити та відновити сили. Після цього ти будеш здатна повернути гори!

Гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Чим важчий підйом, тим красивіший вид. І це правило діє не тільки в подорожах, а й в досягненні будь-яких цілей. Якщо складно, не думай опускати руки. Успіх поруч!

Гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Не створюй собі кордонів! Роби те, що вважаєш за потрібне для досягнення цілей. Не піддавайся власним страхам, вони не приведуть тебе ні до чого хорошого.

Гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Якщо не зараз, то коли? Не відкладай свої мрії на потім, не годуй саму себе «завтраками». Через 10 років ти пошкодуєш, що не наважилася розпочати раніше.

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