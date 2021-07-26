Яким буде 2021? Яким знакам зодіаку посміхнеться удача, а кому доведеться працювати старанніше? За Східним календарем 2021 рік – це рік Білого Металевого Бика. Всіх, хто народився в 1985, 1997, 2009 роках можна привітати, адже 2021 – це максимально сприятливий для них період.

Східний календар заснований на 12-річному місячному циклі. Кожен його рік присвячений певній стихії (Метал, Земля, Дерево, Вогонь) і тварині (Вода Щур, Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака і Свиня). Вважається, що характер тварини зумовлює те, що відбувається в наступні 12 місяців. Чого ж чекати від Бика?

Яким буде 2021 рік?

За своєю природою Бик терплячий, рішучий і працьовитий. Але в той же час гордий і консервативний. Зверніть увагу, що 2021 – рік Білого Металевого Бика. Цей колір символізує впевненість в собі, а стихія – залізну волю. Тому 2021 обіцяє бути спокійним та акцентованим на роботі. Але не сприймайте «роботу» занадто прямолінійно. Сюди відноситься не тільки кар’єра, але і відносини з близькими і саморозвиток. Бик не боїться викликів, тому будьте готові реалізувати плани, про які ви навіть не мріяли. Використовуйте нові методи вирішення ситуацій, не піддавайтеся консервативним поривам – йти протоптаною стежкою.

2021 рік в то й же час і рік сім’ї. Приділіть увагу стосункам. Хто шукаю пару, нарешті, знайде її. А хто хоче розібратися у стосунках – зніме рожеві окуляри. Якщо люди не підходять одне одному по-справжньому, то стосунки швидше за все розпадуться… Щоб кожен зміг знайти своїх справжніх половинок. Що готує Рік Бика конкретно кожному знаку зодіаку ви можете прочитати в цьому матеріалі.

Як зустрічати 2021?

Кольором року за Східним календарем стане світлий: беж або металік. Якщо ви оформите декор в будинку в цих тонах, то не помилитеся. А ось над одягом варто подумати ретельніше. Ми вже розповідали, до яких кольорів варто придивитися певним знакам зодіаку. Адже традиції зустрічати Новий рік за всіма правилами, щоб привернути удачу, ніхто не відміняв. Щоб зібрати яскравий лук, зверніть увагу і на фасон одягу, і на святковий макіяж.

Коли настає Рік Бика?

Для Східного календаря 31-е грудня – це звичайне число. Адже Новий рік настає зі зміною фази місяця. Рік Щура передасть кермо влади Бикові тільки 12 лютого. Щоб висловити повагу Символу року перехід в 2021 святкують два тижні.

Фото – iStock

Більше новин:

Китайський гороскоп на 2021 рік за роком народження

Любовний гороскоп на 2021 для всіх знаків зодіаку