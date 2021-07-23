Українські б’юті-блогери: на кого підписатися в YOUTUBE і INSTAGRAM

Хочеш знати про усі косметичні новинки, тренди у мейкапі та б’юті індустрії? Тоді тобі просто необхідно підписатися на українських б’юті-блогерів. Ми обрали ТОП-6 дівчат, які знають та люблять б’юті настільки, що готові поділитися його частинкою з тобою.

Вікторія Клипіна

Вікторія не тільки відмінно розбирається в косметиці, а й непогано вміє надихати і мотивувати. В її акаунті багато порад по догляду за шкірою, жіночі секрети краси, новинки декоративної косметики, а також чимало просто красивих стильних фото.

До речі, Вікторія – мама маленької Ніки, тому деяка частина її постів присвячена дітям і материнству, як важливій частині життя сучасної жінки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ?????? ??????? (@klypina) 24 Ноя 2019 в 6:27 PST

Діана Суворова

Завжди усміхнена яскрава блондинка. Саме такою у житті та перед камерою є б’юті-блогерка Діана Суворова. Вона професійно займається візажем вже понад 10 років. Блогерка регулярно тестує усі новинки косметики різного сегменту від мас-маркету до люксу. Спільно з Лізою Красновою вона веде рубрику «Бьюти без правил», де влаштовує треш-тести мейкапу. Діана – фанат корейської косметики, тому регулярно оглядає її на своєму каналі.

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Ліза Краснова

Лізу сміливо можна назвати однією з найчесніших та найвибагливіших українських б’юті-блогерок. На своєму каналі в YouTube вона відверто розповідає про усі новинки косметичного ринку. Особливою популярність користуються її відео у рубриці «А ты не лопнешь? PRрасилки», де вона показує усі засоби, які бренди надсилають їй на огляд. Частину з них вона розігрує. Також цікаво дивитися її відео у рубриці «Днище». Там Ліза дає фідбек косметичним засобам, які у неї закінчилися.

Наталія Траскотт

Наталія робить не тільки тести та огляди косметики. Вона також випробовує на собі різні косметичні процедури та пластичні операції. «Пластический дневник Наффи» набирає сотні тисяч переглядів, бо Наталія відверто говорить про те, що багато дівчат намагаються приховати. Також блогерка проводить регулярні експерименти зі своєю зачіскою та кольором волосся. З упевненістю можна сказати, що її відео без зайвого гламуру та прикрас.

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Даша Войс

Б’юті-блогер Даша вважає себе «голосом краси». Саме так і називається її YouTube-канал «Dasha Voice of Beauty». У своїх відео дівчина влаштовує тест-драйви косметики, розповідає про антивіковий догляд та показує різні варіанти мейку. Також вона тестує на собі багато б’ют-процедур, які мають покращувати зовнішність, та дає їм чесну оцінку.

Олена Філонова

Новоканальський ревізор краси Олена Філонова знає про сферу б’юті абсолютно все. Які салонні послуги користуються справжньою популярність, що краще зробити в домашніх умовах та які новинки косметики варто придбати. Оленка регулярно робить класні відео на своєму YouTube-каналі про мейкап, а в її Instagram можна знайти міні-б’юті туторіали. Вона показує різні варіанти мейкапу та робить огляд новинок косметики.