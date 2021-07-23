Липень – це місяць фестивалів, танців до ранку, світанків і казкових заходів сонця на набережній! У цей час особливо хочеться, щоб поруч була кохана людина! Читай наш любовний гороскоп на липень 2021 для всіх знаків зодіаку і дізнаєшся, якими будуть твої стосунки цього місяця. А якщо ви досі не зустріли ту саму людину, читайте ще уважніше: може, зовсім скоро відбудеться доленосна зустріч!

Любовний гороскоп на липень 2021: Овен (21 квітня – 21 травня)

Для Овнів липень 2021 стане часом змін на любовному фронті. Якщо вам давно здається, що стосунки з партнером зайшли в глухий кут і перестали приносити задоволення, час з ними закінчувати. Нехай ця точка стане відправною для нових стосунків у новому місяці! Відмінний план, чи не так?

Любовний гороскоп на липень 2021: Телець (21 квітня – 21 травня)

Міцно обійміть своїх коханих: у липні партнеру буде важливо відчувати, що з вашими стосунками все гаразд! Звісно, за повсякденними турботами на роботі і навчанні ми часом забуваємо зайвий раз показати близьким, як їх любимо. Але у липні, коли так багато можливостей для романтичних побачень, усім хочеться тепла і любові втричі більше. Не забувайте, аби щось отримувати, треба натомість віддавати!

Любовний гороскоп на липень 2021: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Озирніться навколо! Зірки говорять, що десь за рогом, зовсім поруч причаїлося кохання. Так-так, те саме велике і чисте, яке ви так чекали. Тож не пропустіть свій шанс! Весь час постарайтеся бути напоготові: раптом новий співробітник і є кохання всього вашого життя? Озирайтеся і не бійтеся нових знайомств!

Любовний гороскоп на липень 2021: Рак (22 червня – 22 липня)

У липні час, нарешті, поговорити з коханою людиною відверто: розкажіть чесно, що вас не влаштовує, що ви хотіли б змінити у стосунках, поділіться найпотаємнішими бажаннями і мріями. Впевнені, партнер вас зрозуміє і підтримає. А якщо симпатична вам людина досі не знає про ваші почуття, саме час їй зізнатися, і, цілком імовірно, плани на залишок літа кардинально зміняться!

Любовний гороскоп на липень 2021: Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам зірки шепочуть: «Час відпочити!» Сходіть на вечірку з друзями, відірвіться на повну котушку на дискотеці, фліртуйте, усміхайтеся і… не плануйте нічого серйозного. Стосунки, які можуть зав’язатися в липні, швидше за все, будуть нетривалими, тож особливо не розраховуйте на новий серйозний роман. Але відмовлятися від знайомств не варто: саме зараз маєте шанс знайти друга або подругу на все життя, що теж дуже цінно, правда?

Любовний гороскоп на липень 2021: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Місяць буде насиченим! Дівам доведеться зробити непростий вибір: одразу двоє будуть добиватися вашої уваги. Гарненько подумайте перед тим, як прийняти рішення, кожен із варіантів по-своєму хороший. А головне, обидві людини справді налаштовані дуже серйозно. Тож і ви поставтеся до вибору відповідально, цей роман може перерости у велику любовну пригоду довжиною в життя!

Любовний гороскоп на липень 2021: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Якщо ваші стосунки перебувають у підвішеному стані, і ви не розумієте, що між вами відбувається, саме час розставити всі крапки над «і». Якщо обранець зробить крок назустріч, липень обіцяє вам стрімкий розвиток відносин, якщо ж постарається уникнути відповіді, час прощатися. Не переймайтеся навіть, якщо ці «недостосунки» тяглися довго, і ви встигли до них звикнути. Попереду вас чекає велике і, що не менш важливо, взаємне почуття!

Любовний гороскоп на липень 2021: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Першу половину місяця присвятіть собі улюбленим: запишіться на курси, на які давно хотіли, сходіть у басейн, до салону, прочитайте, нарешті, товстезну книгу, яка сто років припадала пилом на полиці! А от після 15 липня готуйтеся до приємного сюрпризу – у вашому житті з’явиться нова людина, яка закрутить голову в першу ж хвилину знайомства. І навіть не думайте опиратися почуттям, адже вони взаємні!

Любовний гороскоп на липень 2021: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Радимо тобі цього місяця особливо уважно прислухатися до порад коханої людини у всіх сферах, особливо в роботі! Навіть якщо ваша половинка не розбирається в якійсь темі, її думка може стати тим самим «свіжим диханням», яке ви шукаєте! Всі задоволені, рішення знайдено і коханій людині приємно, адже її почули й подякували. Подякували ж? 🙂

Любовний гороскоп на липень 2021: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Присвятіть липень підготовці прощання з минулим: позбудьтеся непотрібних речей, сумних думок і нудних людей, які тягнуть «на дно». Залиште все, що не приносить задоволення, в першій половині літа. Так-так, і ці нічні телефонні розмови з людиною, яка вам не надто цікава, теж залиште: ви ж знаєте, що ні в що більше це точно не переросте! Припиніть жити минулим і навчіться дивитися вперед, а вже там на вас чекає дещо дуже цікаве й романтичне. Головне – трішки терпіння!

Любовний гороскоп на липень 2021: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Ось він – ваш місяць кохання! Ви, нарешті, отримаєте те, чого так довго чекали: міцні і надійні стосунки. Будьте сміливішими, не ховайте очі від симпатичної вам людини – вона теж давно на вас задивляється! Дайте йому шанс показати це! А ті Водолії, в яких вже є половинка, можуть сміливо чекати раптового стрімкого розвитку стосунків. Цілком можливо, скоро пролунає ТЕ САМЕ запитання, і час прорепетирувати свою позитивну відповідь перед дзеркалом!

Любовний гороскоп на липень 2021: Риби (19 лютого – 20 березня)

Хочеться сказати: «Риби, візьміть телефон, це ВІН!» Пам’ятаєте, як говорили, що в соціальних мережах не можна зустріти кохання всього життя? Це неправда! У вас і вашого друга по переписці є всі шанси стати чудовою парою, тож уже час вам вийти в реальність і сходити на справжнє побачення. Натякніть, що усмішками обмінюватися приємніше, ніж стікерами, і от побачите, запрошення не змусить себе чекати!

Фото: IStock

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