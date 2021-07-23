Книги, які має прочитати будь-який підліток: топ-10

Сучасні підлітки взагалі не читають книг, їм тільки гаджети, соцмережі та гулянки подавай. Ви правда схильні так думати? А що, якщо ми скажемо, що їх просто потрібно вміти зацікавити? Згадайте себе підлітком, вам же теж було складно всидіти на одному місці, і хотілося якомога швидше закінчити всі справи, щоб піти погуляти з друзями. Ось і їм так само. Тому, щоб підліток сів за книгу, вона однозначно повинна бути цікавою, захоплюючою і корисною! І наш топ-10 книг для підлітків – саме такий.

«Міст в Терабітію», Кетрін Патерсон

Книга про приголомшливу дружбу, пригоди і свій власний світ. Головний герой – школяр Джесс Еронс, він все літо тренувався, щоб стати кращим бігуном в класі. І досягнув би мети, якби його не випередила новенька, Леслі Берк. Але цей програш не стає на заваді справжній дружбі, і діти цілими днями пропадають у лісі, де вигадують чарівне королівство — Терабітію. А в реальному світі на них чекають труднощі в школі, випробування на міцність, дрібні страхи і… розуміння, що треба завжди рухатися вперед. Зворушливий світ Терабітії, а також щемка історія дружби назавжди залишаться в пам’яті дітей і дорослих.

«Міст у Терабітію» увійшов до переліку найвизначніших творів дитячої літератури за версією Американської літературної асоціації, до списку «Відомі дитячі книжки» за версією ALA та здобув нідерландську премію «Срібний олівець».

«З Ейнштейном в рюкзаку», Андрій Бачинський

І навіщо потрібні ці фізика, хімія і біологія, думають підлітки в школі? Книга допоможе їм це зрозуміти. У центрі уваги – школярі та їх подорож в гори, яка повинна була стати чудовим відпочинком. Але вона обернулася несподіваною пригодою для трьох однокласників – красеня-футболіста Олега, красуні Солі та тихого, і таємно закоханого в Солю, Юрія. Про те, як знання законів фізики та вміння застосувати їх на практиці, допомогло підліткам в небезпечних для життя умовах – читайте в захоплюючій пригодницькій повісті «З Ейнштейном в рюкзаку».

«Код Упевненості для дівчат», Кетті Кей

Дівчата-підлітки тільки починають розуміти себе, свої бажання та вміння. І вони ще не знаю, що справді можуть усе. Часто підлітки сумніваються у своїх здібностях, потребують захисту та підтримки оточуючих. Ця книжка — джерело натхнення, якого бракує дівчатам на шляху їхнього становлення. У ній пояснюється, як не боятися своїх прагнень і стати сильною особистістю з високою самооцінкою.

У книжці містяться не лише поради про те, як розвинути впевненість у собі, а й історії реальних дівчат, яким удалося побороти страх, упоратися з невдачею і, попри негативний досвід, рухатися далі. А для розваги та закріплення написанного, у книжці є тренувальні вправи, тести й дотепні комікси.

«Імперія ангелів», Бернар Вербер

Чи є життя після життя на Землі? Це питання міг ставити собі кожен підліток. Думаєте рано? А ось і ні, адже кожен хоче зрозуміти, а у що ж вірити йому. «Ангели» – цикл романів, написаних одним з найпопулярніших сучасних французьких письменників. Що ми знаємо про ангелів, у чому їхня робота, ми взагалі в них віримо? Якщо не вірите, то обов’язково повірите, адже історія Мікаеля Пенсона, який приступив до роботи ангела-хранителя – захоплююча і реалістична. Звичайно ж, сама історія вигадана, але в її основу покладена буддистська теорія реінкарнації – переродження душі. Може, ви не просто так потрапили на інформацію про цю книгу?

«451 градус за Фаренгейтом», Рей Бредбері

Найкращій спосіб почати цінувати книги та розуміти, як з ними потрібно поводитись – прочитати цю книгу. Який сенс ходити, коли можна їздити на авто? Який сенс читати, коли можна дивитись телевізор? Який сенс бути громадянином, коли можна просто бути споживачем? Уявіть собі, що така філософія перемогла у далекому (або вже недалекому) для нас майбутньому: владі не потрібні люди, які думають, які мріють про щось, чого не купиш за гроші. Отже, книжки непотрібні, шкідливі, а тому підлягають спаленню.

Книга — історія «пожежного навпаки», чоловіка, роботою якого було виїжджати на виклик служби, що виявляла книжки у громадян, які добровільно відмовлялися їх нищити. Його завданням було спалювати заборонену друковану продукцію вогнеметом. Але книжки, навіть і спалені, мають силу змінювати людські серця. Про чари читайте в цій книзі.

«Клуб червоних кедів», Ана Пунсет

Хіба не цікаво дівчатам читати про таких же, як вони самі? А потім навіть і уявляти не потрібно, що ти є частиною книжки, адже так і є!

Четверо подруг-семикласниць вирішують створити свій клуб — з власними правилами і знаковими для них червоними кедами, які обіцяють носити повсякчас. Одна з дівчат, на жаль, змушена переїхати з родиною до Німеччини, і подруги неймовірно сумують за нею. Раптом з’являється нагода відвідати її в Берліні, взявши участь у конкурсі. Кому дістанеться перемога: Клубу червоних кедів чи касті Модних? На які капості здатна лідерка Модних, щоб добитися свого — читайте в цій захопливій підлітковій повісті. Загалом же книжка має чотири частини, всі вони затягнуть підлітка від початаку і до кінця.

«Мандрівний замок Хаула», Діана Вінн Пунс

А для тих, хто любить почитати про чари, магів та драконів, є чудова книжка. У ній магії стільки, що й для реального життя вистачить. Зла відьма перетворює Софі на старезну бабусю. Дівчина потрапляє в таємничий замок чарівника Хаула і укладає угоду з вогняним демоном, завдяки якому i рухається замок. На шляху до звільнення від закляття Софі доведеться розгадати багато загадок та побороти численні перешкоди.

Якщо на перший погляд книжка виглядає дитячою, то це не так. Вона затягне навіть дорослого.

«Дівчина онлайн», Зої Заґґ

Ну хто з підлітків зараз не мріяв стати блогером? Викладати все своє життя у мережу та заробляти на відосиках. Про одну з таких дівчат ця книжка. Пенні — шістнадцять, тож, як і в багатьох підлітків, її життя не таке просте, як видається. Дівчина захоплюється фотографією, має найкращого друга Елліота, та не може порозумітися з однолітками. Про свої розчарування, конфузи, стосунки з хлопцями та панічні атаки вона чесно й відверто розповідає у своєму блозі під ніком Дівчина Онлайн.

А тоді весь світ наче змовляється проти неї. І Пенні разом з родиною та Елліоттом втікає на Різдво до Нью-Йорка, де раптово закохується. Це найромантичніше Різдво у її житті, проте невдовзі дівчина опиняється в епіцентрі мережевого скандалу. Куди може привести блогерське життя – читайте у книжці.

«Поклик предків», Джек Лондон

Це розповідь про дивовижну долю собаки по кличці Бек, якого викрали, відвезли на Аляску і продали золотошукачам. Непросто було домашньому псу пристосуватися до життя в суворих краях дикої Півночі. І складності були не тільки через холодну погоду та снігопади, а й через жорстокость, самовпевненость людей. Книга покаже, як сильно тварини схожі на людей, а люди – на тварин. А також розкриє теми любові, відданості, відносинин між твариною і людиною, і, звичайно ж, предків.

«Замок у хмарах», Керстен Гір

Чи то детектив, чи то легкий хоррор, чи романтична, легка історія. Всі ці жанри присутні у книжці Керстен Гір. «Замок у хмарах» — старовинний люксовий готель у горах, що очікує гостей напередодні Різдва. Сімнадцятирічна покоївка Фанні разом із сином готельєра Беном та рештою персоналу мають повно роботи, аби зустріти відвідувачів на щонайвищому рівні. Та раптом їй впадає в око, що дехто з гостей є не тим, за кого себе видає… Які ж таємні плани ховаються за оксамитовими портьєрами? Чи справді коштовний діамант належить дружині олігарха? І чому привабливий хлопець Трістан дереться по стінах, а не користується сходами? Коли Фанні з Беном беруться розплутати цей клубок, вона й не підозрює, що незабаром опиниться в центрі небезпечної пригоди, через яку може втратити не тільки роботу, а й своє серце.

У книжці відчувається чарівна атмосфера Різдва, святкова магія та оптимізм. Сюжет, може, і не особливо оригінальний, але історія настільки затишна, що в неї хочеться загонутись, як у м’якеньку ковдру.

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