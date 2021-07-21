Рецепт домашнього зефіру: покроковий рецепт
Як приготувати зефір вдома? Це не так складно, як може здатися на перший погляд. Саме час побалувати себе корисними ласощами. Записуй рецепт класичного зефіру та експериментуй на кухні!
Домашній зефір: інгредієнти
- яєчний білок – 3 шт.
- цукор 250 г
- вода – 100 мл
- мед – 1 ст. л.
- желатин 16 г
- лимонний сік – 1 ст. л.
- рослинне масло – ½ ч. л.
- ароматизатори – за бажанням
- барвники – за бажанням
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Готуємо домашній зефір покроково:
- Желатин замочи в холодній воді на півгодини.
- Яєчні білки змішай із лимонним соком і збий за допомогою міксера в щільну піну.
- У невеликій каструльці змішай цукор, воду і мед. Доведи до кипіння і вари, поки суміш не буде нагадувати світлу карамель.
- Відіжми желатин і додай його до отриманої суміші. Перемішай до повного розчинення.
- Влий сироп у білкову масу, постійно помішуючи, і збивай до повної однорідності.
- Додай, якщо хочеш, барвники та ароматизатори.
- Викладати зефір найкраще в силіконову форму, попередньо змащену олією.
- Наш зефір практично готовий! Постав формочки в холодильник на півтори години, стеж, щоб десерт повністю «схопився» і загус.
Готово! Смачного!
Фото: IStock
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