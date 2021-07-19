Місячний календар на липень 2021: сприятливі дні для справ

Місячний календар – це твій сосбистий помічник, який підкаже, як краще розпланувати справи в липні. Аби все вдавалося без проблем, варто розбиратися, які дні місяця сприятливі для нових починань, а які ні. Тому ми підготували для тебе місячний календар на липень 2021, у якому ти знайдеш дати молодиків, повного місяця та сприятливі дня для своїх звершень!

Місячні фази в липні 2021

• Молодик – 10 липня о 4 годині 16 хвилини

• Повний місяць – 24 липня о 5 год 36 хвилин.

• Зростаючий Місяць з 11 по 23 липня 2021

• Місяць 11 – з 1 по 9, з 25 по 31 липня 2021

• Місячне затемнення – немає.

• Сонячне затемнення – немає.

Сприятливі дні в липні 2021

Важливі справи в червні краще запланувати на 4, 8, 12, 15, 16, 21, 25 липня.

Несприятливі дні в липні 2021

А ось в ці дати краще не приймати рішень, які можуть вплинути на ваше майбутнє:

3, 6, 9, 13, 18, 24 і 27 липня.

Всі інші дати – нейтральні, Місяць буде мати мінімальний вплив на ваш настрій і стан.

Кращі дати для весілля і вінчання в липні 2021:

11, 12, 20, 21, 24 липня

Кращі дати для зачаття дитини:

1–2, 4–6, 8, 11–18, 20–21, 26–28, 31 липня

Енергетично сприятливі дні в липні 2021:

1, 4, 5, 7, 8, 11, 13-17, 20, 21, 27, 31 липня

Енергетично несприятливі дні в липні 2021:

2, 3, 9, 12, 18, 22-26, 29, 30 липня

Місячний календар стрижок на липень можна подивитися тут.

Фото: IStock

Читай також:

Фінансовий гороскоп на липень 2021: Козероги зірвуть великий куш, а Тельцям доведеться економити

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2021