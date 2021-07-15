Топ-5 корисних сніданків: Заощаджуємо час та харчуємося правильно
Почати день з корисного легкого сніданку – потрібна звичка у такий напружений час. Що ж смачного приготувати, щоб енергії вистачило надовго? Ми підібрали рецепти сніданків на будь-який смак. Їх можна легко приготувати, навіть не маючи особливих кулінарних навичок.
Скрембл із авокадо та тостом
Насправді це модне слово позначає яєчню-бовтанку, але погодьтеся, скрембл з авокадо звучить значно краще!
Рецепт скрембла
Інгредієнти:
- Яйця-2 шт.
- Молоко – 2 ст. л.
- Оливкова олія – 1 ч. Л.
- Дрібка солі
- 1/2 авокадо
- Тост
Рецепт тостика, думаємо, вам не потрібен, тому переходимо відразу до приготування скрембла.
- Ретельно збийте яйця. Від того, наскільки якісно ви це зробите, залежить пишність страви
- Акуратно влийте злегка підігріте молоко, додайте сіль і продовжуйте збивати
- Розігрійте сковороду, змажте її маслом і вилийте яєчну суміш. Зачекайте пару хвилин, поки вона «схопиться» й акуратно перемішайте, щоб вийшли окремі шматочки
- Розімніть авокадо ложкою і викладіть на тост
- Зверху викладіть злегка остиглий скрембл. Готово!
Насправді цю страву можна доповнити і рибкою, і курячим філе, головне – скрембл готувати окремо, інакше вся його магія зникне!
Ліниві вареники
Ідеальна страва для тих, хто любить починати день із солодкого сніданку і при цьому стежить за фігурою!
Рецепт лінивих вареників
Інгредієнти:
- Яйце куряче – 1 штука
- Домашній сир – 200 г
- Пшеничне борошно – 30 г
- Цукор – за смаком
- Сіль – за смаком
- Приготування
- Викладіть сир у миску, додайте яйце, цукор та борошно і перемішайте до однорідної консистенції. Якщо маса вийшла занадто липкою, додайте трохи борошна
- Викладіть сирну масу на дощечку, посипану борошном, розділіть навпіл і скачайте однакові ковбаски.
- Утворені ковбаски розріжте на невеликі шматочки
- У невеликій каструлі доведіть до кипіння воду. Акуратно, один за другим, опустіть наші варенички в киплячу воду. Варіть, злегка помішуючи, щоб не злиплися. Коли вареники спливуть, дайте їм ще хвилину поваритися і дістаньте шумівкою
Готово! Ліниві вареники можна подавати на стіл з варенням, сметаною або фруктами. Смачного!
Запечена гранола
Ще одна солодка страва, яка безпечна для вашої фігури!
Рецепт граноли
Інгредієнти:
- Горіхи – 150 г
- Вівсяні пластівці – 400 г
- Сухофрукти – 150 г
- Мед – 3 ст. л.
- Рослинна олія
Приготування
- Горіхи (можна використовувати будь-які!) подрібніть. Можна просто порізати ножем на невеликі шматочки
- Наріжте сухофрукти дрібними кубиками
- Змішайте пластівці, горіхи і сухофрукти.
- Розтопіть мед на водяній бані, змішайте з оливковою олією і додайте отриману суміш до пластівців. ретельно перемішайте
- Викладіть гранолу на деко, розрівняйте рівним шаром і поставте у розігріту до 160 градусів духовку на 30-40 хвилин.
- Під час приготування кілька разів перемішайте гранолу
- Готову страву залиште на півгодини остуджувати
Подавати гранолу можна з йогуртом, молоком, фруктами, кефіром або соком. Смачного!
Сирна запіканка
Страва, яка не потребує особливих кулінарних навичок, і припаде до смаку і дорослим, і малечі.
Рецепт сирної запіканки
Інгредієнти:
- Сирна знежирений – 450 г
- Сметана 15% – 300 г
- Яєчний білок – 2 шт.
- Яйця – 2 шт.
- Манна крупа – 2 ст. л.
- Цукор ванільний – ½ ч.л.
- Сухарі дрібні – 1/3 склянки
Приготування
- Відділіть білки від жовтків
- Змішайте манку, сир, сметану, 2 жовтки і 1 білок, ванільний цукор в однорідну масу в мисці. Для отримання ідеальної консистенції можна використовувати блендер
- Збийте білок одного яйця в пишну піну й додайте до сирної маси
- Форму для випікання змастіть маслом і на дно і стінки рівним шаром викладіть сухарі. Зайві струсіть
- Викладіть поверх сухарів сирну масу і поставте в попередньо розігріту до 170 градусів духовку
- Випікайте страву близько 60 хвилин, потім дістаньте, накрийте паперовим рушником і дайте трохи охолонути.
Сирна запіканка готова! Смачного!
Зелений салат із полуницею
Салат на сніданок – відмінне рішення, особливо, якщо ми говоримо про неймовірний салат із полуницею.
Рецепт салату з полуницею
Інгредієнти:
- Полуниця – 150 г
- Сир фета – 100 г
- Листя салату – 40 г
- Арахіс – 70 г
- Оливкова олія – 1 ст.л.
Приготування
- Помийте і наріжте полуницю слайсами
- Сир фета наріжте кубиками
- Змішайте в глибокій мисці листя салату, арахіс, полуницю і сир
- Заправте салат оливковою олією. Для смаку можна додати пару крапель натурального лимонного соку і оцту
Салат готовий! Смачного!
Фото: IStock
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