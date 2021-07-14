Класичний рецепт яблучного крамбла

Яблучний крамбл – це англійський традиційний десерт з фруктів, запечених під скоринкою з крихт пісочного тіста. Ми знайшли для тебе найпростіший рецепт крамбла з яблуками і корицею, який точно сподобається усім членам твоєї родини. Готується дуже легко!

Щоб приготувати яблучний крамбл, тобі знадобиться:

яблукі – 6 шт.

коричневий цукор – 250 г

пшеничне борошно – 150 г

вершкове масло – 125 г

лимонний сік – 1 ч. л.

кориця – 1 ч. л.

ванільний цукор – 1 ст. л.

Отже, починаємо готувати!

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Помий яблука і почисти їх від шкірки, наріж їх часточками середнього розміру, а потім висип у форму, попередньо змащену вершковим маслом. Зверху скропи лимонним соком, посип корицею і ванільним цукром.

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В окремій мисочці змішай борошно з цукром, додай масло, порізане кубиками, і ретельно виміси, поки не вийде тісто, що розсипається на грудочки.

Покриши це тісто на яблука, і постав наш крамбл у духовку, розігріту до 200 градусів, на 30 хвилин. Смачного!

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