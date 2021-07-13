Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 12 по 18 липня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 липня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня тобі необхідно зосередитися на особистому житті. Якщо в тебе вже є половинка, обов’язково приділи їй більше часу – організуй романтичне побачення або зроби якийсь приємний сюрприз. Якщо ж ти ще «в пошуку», готуйся! Найближчим часом у твоєму житті з’явиться людина, яка переверне її з ніг на голову (в хорошому сенсі, звичайно ж!).

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 липня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Твій девіз цього тижня: «Робота понад усе!». У найближчому майбутньому можеш розраховувати на запаморочливий кар’єрний зліт – ймовірно, тобі довірять важливий проект, підвищать на посаді або нагородять солідною премією. Але все це може стати реальністю тільки в тому випадку, якщо ти дійсно викладешся на всі 150%.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 липня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Приділи час родині! Цього тижня обов’язково зустрінься з батьками, поїдь із ними на пікнік або просто прогуляйся в парку. Повір, вони дуже сумують за тобою! Завдяки цьому ти «вб’єш відразу двох зайців»: і батьків порадуєш, і сама в дитинство повернешся, поностальгуеш за часами, коли ти була ще маленькою грайливою дитиною.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 липня: Рак (22 червня – 22 липня)

Найближчі сім днів удача слідуватиме за тобою по п’ятах – причому в усіх сферах життя. На роботі тебе чекають перспективні проекти та повне взаєморозуміння з начальством, в особистому житті – буря емоцій, пристрастей та ніжності… Але будь обережна! Така фортуна може притягнути до тебе заздрісних людей, які, не роздумуючи, можуть серйозно тебе підставити.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 липня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Тобі буде дуже непросто керувати емоціями та розбиратися з почуттями цього тижня. Ймовірно, ти втомилася від роботи та побутових проблем, приділяючи занадто мало уваги самій собі, своєму внутрішньому світу. Тому готуйся до емоційних зривів і боротьби з ними (адже через них відносини з близькими або колегами можуть зіпсуватися назавжди). Що тобі допоможе? Спробуй сходити до психолога, займися йогою, попрактикуй заспокійливі медитації – це корисно!

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 липня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

На тебе чекає спокійний, невимушений тиждень. На роботі – ніякого авралу, в особистому житті – суцільне вохання та взаєморозуміння, з сім’єю та друзями – повна гармонія. Можливо, тебе почне бентежити відсутність проблем і турбот, з’являться підозри, що це неспроста. Але не варто обтяжувати себе зайвими думками. Тобі просто потрібен тиждень спокою, щоб відпочити та набратися сил перед пригодами, які тобі готує життя.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 липня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цього тижня лінії твого професійного та особистого життя перетнуться. Ймовірно, ти серйозно захопишся новим колегою або діловим партнером, а чим обернуться ці почуття – залежить тільки тебе. Закоханість може зашкодити тобі виконувати завдання так само злагоджено й чітко, як раніше. Але якщо зможеш впоратися з емоціями, результат роботи перевершить усі очікування!

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 липня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

На тебе чекає чудовий тиждень! Будь-яке твоє починання буде закінчуватися запаморочливим успіхом. Але є одне «але». Удача не приходить до тих, що лежить на дивані й нічого не робить. Вона любить працьовитих, цілеспрямованих, готових ризикувати. Якщо давно мріяла запустити власний проект або змінити роботу, дій – і фортуна тобі усміхнеться!

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 липня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Цього тижня тобі потрібно повністю зануритися в роботу. Зірки підкинуть тобі можливість довести начальникам, що вони без тебе й дня прожити не зможуть. Перед твоїм колективом виникнуть кілька серйозних проблем і перешкод для реалізації важливого проекту. Якщо зможеш все «розрулити», заслужиш заповітне підвищення та солідну надбавку до зарплатні.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 липня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цей тиждень стане дуже вдалим у фінансовому плані! Готуйся до того, що твій дохід різко зросте. Можливо, начальство вирішить нагородити тебе премією за понаднормову роботу або ж ти виграєш кругленьку суму в лотерею. Немає нічого неможливого! Але не поспішай витрачати гроші на всілякі дрібниці, краще вклади їх у якийсь проект чи відклади на покупку нерухомості. Пам’ятай: гроші люблять раціональний підхід.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 липня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Уесь тиждень тобі варто присвятити відпочинку. Збери друзів і відправся з ними в подорож – не обов’язково за кордон, в Україні теж можна знайти неймовірно красиві місцини. Зараз для тебе важливо змінити обстановку, абстрагуватися від побутових проблем і роботи. Ти здивуєшся, наскільки оновленою тп натхненною повернешся додому!

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 липня: Риби (19 лютого – 20 березня)

На любовному фронті найближчим часом почнуться проблеми. А причина тому – твоя надмірна зосередженість на кар’єрі та робочих процесах. Якщо у тебе вже є супутник, варто приділити йому час і показати, як ти його цінуєш. Якщо ти самотня, саме час зайнятися пошуками «того самого». Перестань до пізньої ночі сидіти в офісі, краще збери подруг і сходи з ними в бар наприкінці робочого дня, можливо, познайомишся з кимось. Кохання всього твого життя ходить десь поруч, не прогав його!

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