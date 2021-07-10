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Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2021

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2021

Липень – це місяць фестивалів, танців до ранку, світанків і казкових заходів сонця на набережній! У цей час особливо хочеться, щоб поруч була кохана людина! Читай наш любовний гороскоп на липень 2021 для всіх знаків зодіаку і дізнаєшся, якими будуть твої стосунки цього місяця. А якщо ви досі не зустріли ту саму людину, читайте ще уважніше: може, зовсім скоро відбудеться доленосна зустріч!

Любовний гороскоп на липень 2021: Овен (21 квітня – 21 травня)

Для Овнів липень 2021 стане часом змін на любовному фронті. Якщо вам давно здається, що стосунки з партнером зайшли в глухий кут і перестали приносити задоволення, час з ними закінчувати. Нехай ця точка стане відправною для нових стосунків у новому місяці! Відмінний план, чи не так?

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2021

Любовний гороскоп на липень 2021: Телець (21 квітня – 21 травня)

Міцно обійміть своїх коханих: у липні партнеру буде важливо відчувати, що з вашими стосунками все гаразд! Звісно, за повсякденними турботами на роботі і навчанні ми часом забуваємо зайвий раз показати близьким, як їх любимо. Але у липні, коли так багато можливостей для романтичних побачень, усім хочеться тепла і любові втричі більше. Не забувайте, аби щось отримувати, треба натомість віддавати!

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2021

Любовний гороскоп на липень 2021: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Озирніться навколо! Зірки говорять, що десь за рогом, зовсім поруч причаїлося кохання. Так-так, те саме велике і чисте, яке ви так чекали. Тож не пропустіть свій шанс! Весь час постарайтеся бути напоготові: раптом новий співробітник і є кохання всього вашого життя? Озирайтеся і не бійтеся нових знайомств!

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2021

Любовний гороскоп на липень 2021: Рак (22 червня – 22 липня)

У липні час, нарешті, поговорити з коханою людиною відверто: розкажіть чесно, що вас не влаштовує, що ви хотіли б змінити у стосунках, поділіться найпотаємнішими бажаннями і мріями. Впевнені, партнер вас зрозуміє і підтримає. А якщо симпатична вам людина досі не знає про ваші почуття, саме час їй зізнатися, і, цілком імовірно, плани на залишок літа кардинально зміняться!

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2021

Любовний гороскоп на липень 2021: Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам зірки шепочуть: «Час відпочити!» Сходіть на вечірку з друзями, відірвіться на повну котушку на дискотеці, фліртуйте, усміхайтеся і… не плануйте нічого серйозного. Стосунки, які можуть зав’язатися в липні, швидше за все, будуть нетривалими, тож особливо не розраховуйте на новий серйозний роман. Але відмовлятися від знайомств не варто: саме зараз маєте шанс знайти друга або подругу на все життя, що теж дуже цінно, правда?

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2021

Любовний гороскоп на липень 2021: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Місяць буде насиченим! Дівам доведеться зробити непростий вибір: одразу двоє будуть добиватися вашої уваги. Гарненько подумайте перед тим, як прийняти рішення, кожен із варіантів по-своєму хороший. А головне, обидві людини справді налаштовані дуже серйозно. Тож і ви поставтеся до вибору відповідально, цей роман може перерости у велику любовну пригоду довжиною в життя!

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2021

Любовний гороскоп на липень 2021: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Якщо ваші стосунки перебувають у підвішеному стані, і ви не розумієте, що між вами відбувається, саме час розставити всі крапки над «і». Якщо обранець зробить крок назустріч, липень обіцяє вам стрімкий розвиток відносин, якщо ж постарається уникнути відповіді, час прощатися. Не переймайтеся навіть, якщо ці «недостосунки» тяглися довго, і ви встигли до них звикнути. Попереду вас чекає велике і, що не менш важливо, взаємне почуття!

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2021

Любовний гороскоп на липень 2021: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Першу половину місяця присвятіть собі улюбленим: запишіться на курси, на які давно хотіли, сходіть у басейн, до салону, прочитайте, нарешті, товстезну книгу, яка сто років припадала пилом на полиці! А от після 15 липня готуйтеся до приємного сюрпризу – у вашому житті з’явиться нова людина, яка закрутить голову в першу ж хвилину знайомства. І навіть не думайте опиратися почуттям, адже вони взаємні!

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2021

Любовний гороскоп на липень 2021: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Радимо тобі цього місяця особливо уважно прислухатися до порад коханої людини у всіх сферах, особливо в роботі! Навіть якщо ваша половинка не розбирається в якійсь темі, її думка може стати тим самим «свіжим диханням», яке ви шукаєте! Всі задоволені, рішення знайдено і коханій людині приємно, адже її почули й подякували. Подякували ж? 🙂

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2021

Любовний гороскоп на липень 2021: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Присвятіть липень підготовці прощання з минулим: позбудьтеся непотрібних речей, сумних думок і нудних людей, які тягнуть «на дно». Залиште все, що не приносить задоволення, в першій половині літа. Так-так, і ці нічні телефонні розмови з людиною, яка вам не надто цікава, теж залиште: ви ж знаєте, що ні в що більше це точно не переросте! Припиніть жити минулим і навчіться дивитися вперед, а вже там на вас чекає дещо дуже цікаве й романтичне. Головне – трішки терпіння!

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2021

Любовний гороскоп на липень 2021: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Ось він – ваш місяць кохання! Ви, нарешті, отримаєте те, чого так довго чекали: міцні і надійні стосунки. Будьте сміливішими, не ховайте очі від симпатичної вам людини – вона теж давно на вас задивляється! Дайте йому шанс показати це! А ті Водолії, в яких вже є половинка, можуть сміливо чекати раптового стрімкого розвитку стосунків. Цілком можливо, скоро пролунає ТЕ САМЕ запитання, і час прорепетирувати свою позитивну відповідь перед дзеркалом!

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2021

Любовний гороскоп на липень 2021: Риби (19 лютого – 20 березня)

Хочеться сказати: «Риби, візьміть телефон, це ВІН!» Пам’ятаєте, як говорили, що в соціальних мережах не можна зустріти кохання всього життя? Це неправда! У вас і вашого друга по переписці є всі шанси стати чудовою парою, тож уже час вам вийти в реальність і сходити на справжнє побачення. Натякніть, що усмішками обмінюватися приємніше, ніж стікерами, і от побачите, запрошення не змусить себе чекати!

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2021

Фото: IStock

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Любовний гороскоп на 2021 для всіх знаків зодіаку

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