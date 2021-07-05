Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам варто остерігатися надмірної емоційності. Звівши до мінімуму різкі висловлювання, двічі подумай, перш ніж сказати щось. Сказане на емоціях може надовго зіпсувати взаємини з родичами, друзями і колегами. Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня радить: спрямуй усі сили на роботу, цього тижня в тебе вистачить ресурсів, щоб виконати справи, які відкладала місяцями.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельців чекає просування по кар’єрних сходах. На початку тижня керівництво може довірити тобі важливе завдання або масштабний проект. Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня говорить: якщо ти викладешся на 100 відсотків, отримаєш нову посаду і солідну надбавку до зарплати. Щоранку складай план на день і чітко йому слідуй. Послідовність і виваженість – твої головні козирі в цей період.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки обіцяють Близнюкам службовий роман. Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня попереджає: будь обережна, голову може закрутити і новенький співробітник, і давній колега. Є ризик потрапити в любовний трикутник, це не обіцяє нічого хорошого. Не відповідай на флірт, якщо не бачиш із цією людиною майбутнього.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня: Рак (22 червня – 22 липня)

Раки можуть розраховувати цього тижня на абсолютне перезавантаження. Ти будеш почуватися мирно, розслаблено. Не здумай читати новини з заголовками на кшталт «Людство вимирає! Все погано! Не врятується ніхто!» Нехай хоч Земля зупиниться, начхай на все. Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня радить: приділи час собі: сходи в спа-салон, зроби манікюр і педикюр, купи сукню, про яку мрієш уже місяць. Ти це заслужила!

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Левів чекає багато рутинних справ з розряду «не варто відкладати на завтра». Та не переймайся! У твоєму житті з’явиться «добрий чарівник» – старий знайомий або нова людина, яка підтримає й допоможе розгребти робочі завали. Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня говорить: ближче до кінця тижня всі проблеми і робоча запара підуть на другий план. Обов’язково зідзвонися з друзями і вирушай з ними в рейд по барах, наприклад.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Цей тиждень для Дів – ідеальний час для вирішення найважливіших завдань. Тобі доведеться багато сперечатися, відстоювати свої ідеї, доводити правоту. Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня говорить: йди до кінця, навіть якщо опонент – начальник. Повір, він оцінить твій стрижень, впертість (у хорошому сенсі) і почне більше тебе поважати.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

На Терези чекає тиждень випробувань у робочій сфері й на любовному фронті. Ти зіткнешся з ситуаціями, в яких складно стримати емоції і не наговорити зайвого. Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня попереджає: щойно відчуєш, що поміж тобою і коханою людиною назріває конфлікт, відступи. Доказ правоти не принесе радості, а стосунки зіпсуються. Не рекомендуємо вступати в суперечки з начальством і колегами, панібратство теж буде зайвим.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скорпіонів чекає дуже успішний тиждень! Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня віщує: начальство не зможе натішитися твоєю креативністю та жагою експериментів, а друга половинка – романтичними жестами. Не дивуйся, якщо наприкінці тижня тобі видасться можливість вирушити в невелику подорож. Обов’язково погоджуйся! Можливо, поїздка виявиться кращою у твоєму житті.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці мають взяти свої емоції під жорсткий контроль. Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня говорить: цього тижня ти будеш схильна перебільшувати проблеми, параноїти. Спокій, лише спокій! Якщо в тебе болить нога, це ще не означає, що ти смертельно хвора. Не нервуй сама себе й не допікай оточуючим необґрунтованою панікою.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогів чекають лише позитивні події. Успіхи на роботі, бурхливий роман, фінансове благополуччя! Але будь обережна, не сполохай удачу. Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня попереджає: сумнівні вкладення коштів і невиправдані ризики (наприклад, азартні ігри) нічого доброго тобі точно не принесуть.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Будь-яке починання Водоліїв закінчуватиметься карколомним успіхом. Хочеш запустити проект, що здається оточуючим цілковитим божевіллям? Вперед! Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня наполягає: досить відкладати на потім. Усі критики й недоброзичливці кусатимуть лікті від заздрощів вже до кінця тижня.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби відчуватимуть постійне роздратування й різкі перепади емоцій. Це може негативно позначитися на відносинах із колегами, начальством і близькими людьми. Але не все так погано! Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня радить: забудь про каву вранці, краще візьми за звичку починати день з трав’яного чаю. Він допоможе заспокоїти нерви, і ти не будеш зриватися на оточуючих через дрібниці. Пам’ятай: спокій – твоя головна мета цього тижня.

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