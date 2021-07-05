Як поводитися з грошима, щоб у 2021 році не втрачати їх, а примножувати? Ми вже все дізналися і підготували для тебе фінансовий гороскоп на 2021. Там дуже багато корисних порад! А щоб не залишитися з порожнім гаманцем в другий місяць літа року Білого Металевого Бика, читай фінансовий гороскоп на червень 2021 для всіх знаків зодіаку

Фінансовий гороскоп на липень 2021: Овен (21 березня – 20 квітня)

У липні Овнам необхідно буде визначиться з власними бажаннями та можливостями. Потрібно чітко продумати, до чого ти прагнеш, які ресурси у тебе для цього є, а яких немає. Давно хотіла зайнятися бізнесом? З цими планами краще почекати. Ні в якому разі не піддавайся на гасла в дусі «Ризикуй та перемагай!», «Хто не ризикує, той не п’є шампанського!». Щоб фінансове становище не зазнало краху, тобі необхідно включити режим практичності та раціональності.

Фінансовий гороскоп на липень 2021: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцям необхідно стати більш економним. Знаємо, що влітку, в період відпусток і нескінченних тусовок, дуже складно встояти від спокуси витратити все, що є в гаманці. Але це тимчасовий захід. Уже до кінця липня твоє матеріальний стан почне стрімко зростати. Ймовірно, ти зможеш вдало інвестувати відкладені гроші, ніж збільшиш свій щомісячний дохід. Все можливо!

Фінансовий гороскоп на липень 2021: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків у липні-місяці чекає дуже сприятливий період у фінансовій сфері. Цілком можливо, що на роботі тобі довірять серйозний проект, який в разі вдалого результату обіцяє величезні прибутки. Викладися на 100 відсотків – і можеш розраховувати на премію або навіть підвищення зарплатні!

Фінансовий гороскоп на липень 2021: Рак (22 червня – 22 липня)

У липні Ракам щаститиме як ніколи! Принаймні, в сфері фінансів. Давно планувала придбати нерухомість або зробити серйозну інвестицію? Час прийшов! Якщо натрапила на вигідну пропозицію, не думай довго – хапай і тікай, як то кажуть. Будеш довго наважуватися – залишишся біля розбитого корита.

Фінансовий гороскоп на липень 2021: Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам у липні-місяці потрібно проявити всю свою працездатність і гнучкість. Від цього залежить твоє фінансове благополуччя та майбутні матеріальні успіхи. Підвернувся підробіток – хапай, не думаючи! Якщо клієнту сподобається твоя робота, він може підняти гонорар у кілька разів. Непогана перспектива, правда? Але будь обережна зі спонтанними покупками. Не витрачай даремно гроші, відклади зароблене в скарбничку – коли почнеш планувати відпустку, зрадієш такому рішенню.

Фінансовий гороскоп на липень 2021: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Діви, в липні фінанси потрібно взяти під жорсткий контроль! Добре б завести журнал доходів і витрат, записуючи в нього навіть найдрібніші витрати. Ти будеш здивована, наскільки нераціонально та необдумано ти часом витрачаєш гроші. Крім того, в липні-місяці вкрай небажано давати та брати в борг. Навіть якщо здається, що іншого виходу немає. Є висока ймовірність, що чекати його повернення ти будеш дуже довго (або сама не зможеш повернути гроші вчасно). У будь-якому випадку відносини з людьми будуть зіпсовані.

Фінансовий гороскоп на липень 2021: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У сфері фінансів у липні-місяці Терези стануть справжніми щасливчиками. Масштабні покупки, інвестиції в великі проекти окупатимуться на 200 відсотків. Головне – не зазнавайся та не витрачай зароблені гроші відразу, тому що до кінця місяця ти можеш залишитися ні з чим.

Фінансовий гороскоп на липень 2021: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

У гонитві за грошима в липні Скорпіонам необхідно бути дуже обережними. Відчуваєш, що фінансове становище наближається до скрутного? Не поспішай завалювати себе понаднормовою роботою чи фрілансом. Краще трохи «затягнути паски», ніж змушувати себе цілодобово сидіти в офісі. Пам’ятай: всіх грошей не заробиш, а якщо підірвеш здоров’я та зіпсуєш нерви, все зароблене піде на лікарів і ліки.

Фінансовий гороскоп на липень 2021: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Липень подарує Стрільцям масу можливостей поліпшити матеріальний стан. Пропозиції про підробіток буквально сипатимуться на тебе. Але будь обережна! Якщо хапатимешся за всі проекти, не звертаючи уваги на їхню соціальну значущість і інтерес для тебе самої, можеш нашкодити своїй репутації. А це згодом позначиться й на матеріальному стані.

Фінансовий гороскоп на липень 2021: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам у липні варто дати волю своєму божевіллю! Ризикуй і хапайся за можливості, які пропонує життя. У липні ти можеш зірвати великий куш – виграти в лотерею, отримати спадщину від «тітоньки з Америки» або ж укласти вигідний договір продажу. Головне – не бійся, не розмірковував занадто довго над рішенням. У липні в тебе не повинно виникнути великих фінансових проблем.

Фінансовий гороскоп на липень 2021: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Водоліям необхідно уникати спонтанних витрат у липні. Не піддавайся миттєвому бажанню купити щось «дуже потрібне», емоційні покупки – заборонена зона в цей період. Якщо з’явилася можливість підзаробити, погоджуйся. В сезон відпусток грошенята зайвими не будуть!

Фінансовий гороскоп на липень 2021: Риби (19 лютого – 20 березня)

Для Риб липень-місяць пройде сприятливо. Фінансові злети будуть дивувати не тільки оточуючих, але й тебе саму. Головне – не втратити голову в такі моменти та не побігти витрачати гроші на дурниці. Краще вклади їх у відпустку: замов квитки в країну, яку давно мріяла відвідати, або купи гарячий тур. Липень – ідеальний час для планування відпочинку, з фінансової точки зору. Ти можеш розраховувати на великі знижки та вигідні пропозиції туроператорів.

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