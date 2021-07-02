Хочеш «зазирнути» у майбутнє і дізнатися, яким буде 2021 рік? Астрологи уже визначили його основні характеристики та вплив зірок на наше життя. Дізнайся, до чого готуватися – читай гороскоп на 2021 для усіх знаків Зодіаку.

Рік Білого Металевого Бика загалом буде легшим та успішнішим за попередній. Для усіх знаків Зодіаку прогнозується фінансове зростання, особистісний ріст та перемоги на амурному фронті. Тому не поспішайте злитися на Долю, якщо ніби-то все йде не так. У результаті будете у виграші.

Гороскоп на 2021 рік: Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей рік стане роком змін. У перші шість місяців Овни завдяки своєму терпінню та напористості виконуватимуть власний план попри усі перешкоди. Та не варто перенапружуватися. Все, що вам потрібно у житті, з’явиться легко. Ви будете повністю готові до змін, які раніше вас лякали. Приділіть більше часу собі та близьким. Як тільки внутрішнє напруження зникне, вашу голову заполонять геніальні ідеї, які ви почнете реалізовувати у другій половині року.

Гороскоп на 2021 рік: Телець (21 квітня – 21 травня)

2021 рік надасть вам можливість проявити себе у повній мірі. Завдяки працьовитості та креативному підходу до вирішення різноманітних завдань, ви відкриєте нові грані власного таланту. Сміливо експериментуйте на роботі та в особистому житті. Це оцінять як колеги, так і ваші партнери. Перша половина року буде спокійніша за другу. З’явиться час, щоб завершити довготривалі справи та запланувати нові цілі. А у другій частині року перед вами постануть пару викликів, які вимагатимуть нових знань. Тому не втрачайте часу дарма – приділіть його професійному та внутрішньому росту, щоб бути готовим схопити шанс за хвіст, як тільки він з’явиться.

Гороскоп на 2021 рік: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ваша натура вимагає змін. Здається, що 2020й забрав усю енергію та жагу до життя. Хочеться покращити все і відразу. Та не поспішайте впадати у меланхолію. Адже попередні випробування зробили вас морально витривалішим (-ою). А це допоможе покращити своє життя у Рік Білого Металевого Бика.

У першій половині року на особистому фронті накльовуватимуться зміни. Ви зустрінете гідного партнера, якщо самотні. Чи перейдете на новий рівень довіри та кохання, якщо у парі. На роботі на вас чекатимуть нові виклики. Та ви їх гідно пройдете й зарекомендуєте себе з найкращого боку.

Гороскоп на 2021 рік: Рак (22 червня – 22 липня)

Тримайтеся міцніше, адже 2021 буде суперемоційним. Якщо вам не вистачало яскравих подій у 2020-му, то 2021-й вас обдарує у цьому плані. Для тих, хто любить посидіти вдома, доведеться виходити зі своєї зони комфорту. Адже життя нестиметься у шаленому ритмі: можливі переїзди, народження дітей та зміна роботи. Проте не переживайте, адже все це приноситиме вам шалене задоволення. Ви відкриєте себе у новій ролі чи статусі. І будете щасливі у своємо оновленому житті.

Гороскоп на 2021 рік: Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви переосмислять своє життя завдяки подіям 2021 року. У більшості представників цього знаку зміниться коло близького спілкування та налагодяться стосунки із батьками. Карантин сприятиме сімейному зближенню чи активному пошуку пари через соцмережі.

У кар’єрі карколомних змін не очікується. Стабільна робота приноситиме стабільний дохід. Ті, хто втратив місце у компанії через пандемію та карантин, знайдуть діло до душі. А ті, хто захотів перекваліфікуватися, – матимуть чудові пропозиції у другій половині року.

Гороскоп на 2021 рік: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Природня розсудливість вбереже вас від необдуманих вчинків та занадто емоційних реакцій. А підприємницька жилка дозволить знайти ще одне джерело прибутку. Рік для Дів буде спокійним та заможним. Ви не будете бідувати. Навпаки – всі зусилля приноситимуть очікуваний результат. Нарешті, ви матимете можливість здійснити масштабні покупки, про які мріяли декілька останніх років.

В особистому житті можливі зміни. Адже всі маніпуляції, брехня та таємні зв’язки стануть відомими. Пари, у яких немає спільного майбутнього, розпадуться, щоб дати партнерам можливість знайти своє справжнє кохання.

Гороскоп на 2021 рік: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези нарешті усвідомлять, що саме тягне їх донизу. Як тільки спадуть рожеві окуляри, представники цього знаку Зодіаку розпочнуть бурхливу активність. Вони будуть вимітати із життя все застаріле, демотивуюче та пасивне. 2021 рік стане для Терезів трампліном у нове життя. Та чи зможуть вони досягти бажаного залежить від того, чи підуть вони на компроміс із собою. Якщо почнуть відстоювати свої позиції до останнього та працюватимуть на результат, то 2022 рік зустрінуть у новому статусі.

Гороскоп на 2021 рік: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скорпіонам цього року буде важкувато, адже рік сім’ї вимагатиме від них виходу із зони комфорту. Думати лише про власні потреби вже не вийде. Проте із часом представники цього знаку почнуть отримувати задоволення від того, що роблять щасливішими людей навколо. Адже справжнє кохання – це не одна задоволена людина, а дві.

До того ж, 2021 стане роком самовдосконалення. Доля створюватиме ситуації, з якими з теперішнім рівнем знань буде складно впоратися. Навчання, тематичні курси та менторська допомога відчутно покращать кар’єру чи бізнес.

Гороскоп на 2021 рік: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Цього року до вашої цілеспрямованості додасться шалена інтуїція. Ви відчуватимете, що робити в складних ситуаціях, бачитимете людей наскрізь та прораховуватимете план дій на декілька кроків уперед. Єдине – тримайте емоції під контролем. Інколи ваші слова діятимуть проти вас і ламатимуть плани. Тому, як кажуть – keep calm and smile.

Шалені навантаження впливатимуть на ваше здоров’я. Зверніть увагу на режим дня, харчування, спорт та повноцінний сон. Рік буде насиченим і цікавим. Тримайтеся міцніше!

Гороскоп на 2021 рік: Козеріг (22 грудня – 21 січня)

Для Козерогів – любителів затишку та романтики, 2021-й рік буде одним із найкращих. Представники цього знаку купатимуться в увазі коханих, матимуть можливість проявити себе на роботі та, звичайно, розпланують час на виконання плану на рік. Адже все має бути записано, проконтрольовано та зроблено вчасно. Звичайно, від імпульсивних поїздок, покупок та рішень нікуди не дітися. Така натура Козерогів: з одного боку – суперконтроль, з іншого – трохи хаосу.

Представники цього знаку так поспішатимуть жити, що встигнуть дуже втомитися під кінець року. Одні вирішать переїхати у теплі краї подалі від дедлайнів, інші почнуть розвиватися у медитації та звернуться до духовних практик.

Гороскоп на 2021 рік: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Діставайте планер та готуйтеся викреслювати зроблені завдання. Цього року ви будете багато працювати, їздити у відрядження та налагоджувати ділові зв’язки. 2021 рік стане для вас проривом у кар’єрі, якщо ви швидко реагуватимете та використовуватимете новітні методи для вирішення кризових ситуацій. Ваша старанна праця змінить якість вашого життя. Багато працюватимете, але в той же час насолоджуватиметеся благами, які приходять із грошима.

Гороскоп на 2021 рік: Риби (19 лютого – 20 березня)

Вітаю, Риби, нарешті, зможуть видихнути від побутової та робочої біганини. Рік Білого Металевого Бика буде для вас спокійним та розміреним. Встигнете і попрацювати, і романтики у життя додати, і відпочити від важкого 2020-го. Життя йтиме своїм ходом та, звичайно, підкидатеме сюрпризи. Проте ваш внутрішній дзен проводитиме вас без втрат найбезпечнішими шляхами. Присвятіть час собі: розвивайте таланти, прокрастинуйте чи, навпаки, займіться справою, яку давно відкладали. 2021 буде комфортним для вас та вбереже від переживань. Насолоджуйтесь!

Хай 2021й стане для кожного щасливим. Не забувайте про себе у вирі термінових справ. Хай щастить!

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