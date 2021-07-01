Китайська курка в кисло-солодкому соусі: рецепт приготування покроково
Кількість шанувальників азіатських страв зростає з кожним днем! Та зовсім не обов’язково шукати кафе або ресторан, де можна скуштувати традиційні страви східної кухні, їх легко приготувати і вдома, головне – підібрати правильні інгредієнти. Ми знайшли для тебе покроковий рецепт курки у кисло-солодкому соусі – найпопулярнішої китайської страви! Вона просто чудова на смак, і приготувати її доволі просто. Тож записуй, як швидко вдома приготувати курку у кисло-солодкому соусі.
Щоб приготувати курку в кисло-солодкому соусі за китайським рецептом, тобі знадобиться:
- 700 г курячого філе
- соєвий соус 4 ст. л.
- крохмаль – 2 ч. л.
Для кляру:
- Борошно – 200 г
- крохмаль – 100 г
- вода – 70 мл
- яєчний білок – 3 шт.
- сіль – 1/2 ч. л.
Для соусу:
- консервований ананас – 4 шайби
- морква – 1 шт.
- цукор – 4 ст. л.
- соєвий соус – 4 ст. л.
- кетчуп – 2 ст. л.,
- сироп від консервованого ананаса
- рисовий оцет – 3 ст. л.
- крохмаль – 2 ч. л.
- сіль – 1ч. л.
Починаємо готувати!
Крок 1.
Курку нарізаємо кубиками, заливаємо соєвим соусом і засипаємо крохмалем. Відставляємо на півгодини.
Крок 2
В окремій мисці збиваємо білки. Додаємо крохмаль, сіль і борошно, постійно перемішуємо. Має вийти рідкувате тісто, що нагадує млинцеве.
Крок 3
Тепер готуємо соус. Кубиками нарізаємо ананас і морквину. Змішуємо 4 ст. л. цукру, соєвий соус, кетчуп, ананасовий сироп і рисовий оцет, і ретельно перемішує до однорідної консистенції. В окремій чашці змішайте 2ч. л. крохмалю і трохи води.
Крок 4
У сковороду з високими стінками, в ідеалі – вок – наливаємо трохи рослинної олії і викладаємо шматочки курки, попередньо добре обмокнувши їх у кляр. Після обсмажування викладаємо готову курку на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.
Крок 5
Виливаємо на чисту сковороду суміш з кетчупу, сиропу, оцту і соусу, доводимо до кипіння і додаємо шматочки ананасів та моркви. Овочі мають злегка підтушкуватися, проте не розвалюватися. Вливаємо в соус розведений крохмаль, ретельно перемішуємо і додаємо курячі шматочки.
Крок 6
Через 3-4 хвилини вимикаємо вогонь, і даємо страві трохи настоятися. Готово!
Подавайте курку в кисло-солодкому соусі на подушці з парового розсипчастого рису – тільки в такому випадку ніякі додаткові спеції не заважають насолодитися незвичайним смаком м’яса і соусу! Смачного!
Фото: IStock
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