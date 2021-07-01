



Кількість шанувальників азіатських страв зростає з кожним днем! Та зовсім не обов’язково шукати кафе або ресторан, де можна скуштувати традиційні страви східної кухні, їх легко приготувати і вдома, головне – підібрати правильні інгредієнти. Ми знайшли для тебе покроковий рецепт курки у кисло-солодкому соусі – найпопулярнішої китайської страви! Вона просто чудова на смак, і приготувати її доволі просто. Тож записуй, як швидко вдома приготувати курку у кисло-солодкому соусі.

Щоб приготувати курку в кисло-солодкому соусі за китайським рецептом, тобі знадобиться:

700 г курячого філе

соєвий соус 4 ст. л.

крохмаль – 2 ч. л.

Для кляру:

Борошно – 200 г

крохмаль – 100 г

вода – 70 мл

яєчний білок – 3 шт.

сіль – 1/2 ч. л.

Для соусу:

консервований ананас – 4 шайби

морква – 1 шт.

цукор – 4 ст. л.

соєвий соус – 4 ст. л.

кетчуп – 2 ст. л.,

сироп від консервованого ананаса

рисовий оцет – 3 ст. л.

крохмаль – 2 ч. л.

сіль – 1ч. л.

Починаємо готувати!

Крок 1.

Курку нарізаємо кубиками, заливаємо соєвим соусом і засипаємо крохмалем. Відставляємо на півгодини.

Крок 2

В окремій мисці збиваємо білки. Додаємо крохмаль, сіль і борошно, постійно перемішуємо. Має вийти рідкувате тісто, що нагадує млинцеве.

Крок 3

Тепер готуємо соус. Кубиками нарізаємо ананас і морквину. Змішуємо 4 ст. л. цукру, соєвий соус, кетчуп, ананасовий сироп і рисовий оцет, і ретельно перемішує до однорідної консистенції. В окремій чашці змішайте 2ч. л. крохмалю і трохи води.

Крок 4

У сковороду з високими стінками, в ідеалі – вок – наливаємо трохи рослинної олії і викладаємо шматочки курки, попередньо добре обмокнувши їх у кляр. Після обсмажування викладаємо готову курку на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

Крок 5

Виливаємо на чисту сковороду суміш з кетчупу, сиропу, оцту і соусу, доводимо до кипіння і додаємо шматочки ананасів та моркви. Овочі мають злегка підтушкуватися, проте не розвалюватися. Вливаємо в соус розведений крохмаль, ретельно перемішуємо і додаємо курячі шматочки.

Крок 6

Через 3-4 хвилини вимикаємо вогонь, і даємо страві трохи настоятися. Готово!

Подавайте курку в кисло-солодкому соусі на подушці з парового розсипчастого рису – тільки в такому випадку ніякі додаткові спеції не заважають насолодитися незвичайним смаком м’яса і соусу! Смачного!

Фото: IStock

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