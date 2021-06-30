Читаючи склад магазинних пудингів, пропадає бажання їх купувати: суцільні добавки і емульгатори. Тому ми вирішили знайти простий і зрозумілий рецепт домашнього шоколадного пудингу, щоб ти могла приготувати його самостійно і пригостити всю сім’ю!

Отже, щоб приготувати шоколадний пудинг в домашніх умовах, тобі знадобиться:

Інгридієнти:

400 мл молока

2 ст. л. цукру

2 ст. л. какао

2 ст. л. меленого лісового горіха

2 ст. л. крохмалю

Що ж, ось і все інгредієнти. Приступаємо до приготування!

1. Молоко підігрій на невеликому вогні, але не доводь до кипіння.

2. Зніми каструльку з конфорки, і додай до молока інші інгредієнти, постійно помішуючи.

3. Протягом 5 хвилин збивай віночком отриману суміш.

Якщо у тебе горіхи цільні, можеш їх не подрібнювати в борошно, а поколоти гострим ножем на маленькі шматочки. Це додасть пудингу «родзинку».

4. Постав суміш на плиту, включи вогонь і доведи до кипіння, постійно помішуючи дерев’яною ложкою.

5. Коли на поверхні з’являться бульбашки, зніми пудинг з вогню і відстав на кілька годин остигати. Можеш навіть, коли він достатньо охолоне, поставити десерт у холодильник на дві години: так вийде ще смачніше!

Готово! Подавай пудинг у розеточках або склянках, а зверху можеш посипати горішками. Смачного!

Фото: IStock

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