Шоколадний пудинг: рецепт найсмачнішого десерту
Читаючи склад магазинних пудингів, пропадає бажання їх купувати: суцільні добавки і емульгатори. Тому ми вирішили знайти простий і зрозумілий рецепт домашнього шоколадного пудингу, щоб ти могла приготувати його самостійно і пригостити всю сім’ю!
Отже, щоб приготувати шоколадний пудинг в домашніх умовах, тобі знадобиться:
Інгридієнти:
- 400 мл молока
- 2 ст. л. цукру
- 2 ст. л. какао
- 2 ст. л. меленого лісового горіха
- 2 ст. л. крохмалю
Що ж, ось і все інгредієнти. Приступаємо до приготування!
1. Молоко підігрій на невеликому вогні, але не доводь до кипіння.
2. Зніми каструльку з конфорки, і додай до молока інші інгредієнти, постійно помішуючи.
3. Протягом 5 хвилин збивай віночком отриману суміш.
Якщо у тебе горіхи цільні, можеш їх не подрібнювати в борошно, а поколоти гострим ножем на маленькі шматочки. Це додасть пудингу «родзинку».
4. Постав суміш на плиту, включи вогонь і доведи до кипіння, постійно помішуючи дерев’яною ложкою.
5. Коли на поверхні з’являться бульбашки, зніми пудинг з вогню і відстав на кілька годин остигати. Можеш навіть, коли він достатньо охолоне, поставити десерт у холодильник на дві години: так вийде ще смачніше!
Готово! Подавай пудинг у розеточках або склянках, а зверху можеш посипати горішками. Смачного!
Фото: IStock
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