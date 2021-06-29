Вихідні в липні 2021: чи будуть додаткові вихідні

Скільки ж буде вихідних днів в липні 2021 і чи вдасться відпочити трохи більше, ніж зазвичай, читайте в матеріалі.

За прогнозами синоптиків, на нас чекає дуже спекотний і сонячний другий літній місяць, тому хочеться, щоб часу вистачило і на пляжі позасмагати, і на уїк-енд з’їздити відпочити і з друзями на вечірках та концертах потусити.

На жаль, державних свят в липні не передбачається, тому відпочивати будемо традиційно тільки по суботах і неділях. Всього в липні 2021 виходить 9 вихідних днів! Здається, небагато, правда? Насправді ж, це цілих дев’ять абсолютно вільних літніх днів для відпочинку та розваг, тож часу вистачить на все, якщо з розумом розпланувати.

Ви вже вивчили нашу добірку пляжів Києва, де можна позасмагати і скупатися? Виберіть найбільш зручні для вас, зберіть друзів або рідних і влаштуйте водну битву або змагання замків з піску. Головне – включити фантазію, і навіть один вихідний можна наповнити яскравими незабутнім враженнями!

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І обов’язково подивіться афішу подій, в липні 2021 пройде безліч концертів і крутих заходів, і не тільки у вихідні!

Не втрачайте час, насолоджуйтеся кожним днем та ловіть моменти, і тоді восени вам буде, що згадати з теплою посмішкою!

Фото: IStoсk