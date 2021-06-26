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Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Для Овнів цей тиждень стане тижнем випробувань – і в робочій сфері, і на любовному фронті. За гороскопом на тиждень, з 28 червня по 4 липня представники цього знака Зодіаку будуть стикатися з ситуаціями, в яких дуже складно стримати емоції і не наговорити зайвого. Порада: як тільки відчуєте, що між вами і другою половинкою назріває конфлікт, відступіть. Доказ правоти не принесе радості, а стосунки зіпсуються. Не рекомендуємо вступати в перепалки з начальством і колегами, панібратство теж буде зайвим.

Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці давно мріяли про спокій. І нарешті його отримають! Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку абсолютне перезавантаження. Ви будете почуватися мирно, розслаблено. Не читайте новини з заголовками на зразок «Людство вимирає! Шансу вижити немає ні в кого». Нехай хоч Земля зупиниться, плюйте на все. Ви заслужили тиждень для «провітрювання мізків».

Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам доведеться ой як нелегко. За гороскопом на тиждень з 28 червня по 4 липня, представники цього знака Зодіаку будуть відчувати постійне роздратування і різкі перепади емоцій. Це може негативно позначитися на взаєминах не тільки з колегами і начальством, але і з близькими людьми. Порада: забудьте про каву вранці, краще візьміть в звичку починати день з трав’яного чаю. Він допоможе заспокоїти нерви.

Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня: Рак (22 червня – 22 липня)

Раків чекає дуже вдалий тиждень! Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку просування на роботі і успіхи на любовному фронті. Щоранку складайте план на день і чітко йому слідуйте. Послідовні дії і зважені рішення принесуть вам чимало користі. Не бійтеся ділитися своїми ідеями, цього тижня ви не будете обділені підтримкою. Чарівність стане вашим головним козирем. Сходіть на побачення наосліп, якщо самотні, або влаштуйте другій половинці романтик. Будете здивовані результатом!

Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам цього тижня потрібно взяти свої емоції під жорсткий контроль. За гороскопом на тиждень з 28 червня по 4 липня представники цього знака Зодіаку будуть схильні перебільшувати проблеми, параноїти. Дихайте глибше: те, що у вас болить нога – не ознака смертельної хвороби. Не нервуйте себе і не виводьте оточуючих необгрунтованою панікою.

Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

У-ля-ля, Дів чекають любовні пригоди! Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку початок службового роману. Голову може закрутити і новенький співробітник, і давній колега. Велика ймовірність потрапити в любовний трикутник, тому будьте пильні: не відповідайте на флірт, якщо не хочете продовження.

Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, зверніть увагу на фінанси! За гороскопом на тиждень з 28 червня по 4 липня представники цього знака Зодіаку будуть успішно вирішувати всі питання, пов’язані з грошима. Завдяки вашій успішності доходи (особисті та корпоративні) будуть рости як на дріжджах, а витрати зведуться до мінімуму. Якщо ви давно планували велику покупку, саме час! Є ймовірність нарватися на шалений sale.

Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скорпіонів чекає сприятливий період для вирішення найважливіших завдань. Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку цілий ряд ситуацій, в яких доведеться відстоювати свої ідеї, доводити правоту. Ідіть до кінця, навіть якщо опонент в суперечці – начальник. Він оцінить ваш стрижень і почне ще більше вас поважати.

Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Творчому потенціалу Стрільців час вийти назовні! За гороскопом на тиждень з 28 червня по 4 липня представники цього знака Зодіаку будуть дивувати себе і оточуючих оригінальними способами вирішення проблем. Навіть тих, над якими інші довго ламають голову. Якщо ви давно мріяли створити свій проект, але ніяк не могли «намацати грунт», період з 28 червня по 4 липня підходить ідеально. Натхнення може наздогнати вас в будь-який час і в будь-якому місці. Носіть з собою маленький блокнотик і записуйте всі ідеї, щоб не забути. Одна з них точно вигорить!

Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги, тиждень обіцяє бути дуже цікавим. Готуйтеся! Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку кілька корисних ділових знайомств, які в подальшому сприятливо вплинуть на кар’єрне зростання. Є ймовірність, що навіть коротку подорож в цей період закінчиться любовною інтрижкою. А чи переросте вона в щось більше, залежить тільки від вас!

Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Водоліїв чекає запаморочливий тиждень! За гороскопом на тиждень з 28 червня по 4 липня будь-які починання представників цього знака Зодіаку будуть закінчуватися успіхом. Начальство натішитися не зможе вашою креативністю та жагою експериментів, а друга половинка – романтичними жестамами. Велика ймовірність, що наприкінці тижня ви вирушите в велику подорож. І запам’ятається воно надовго!

Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Риб чекає дуже метушливий період. Гороскоп на тиждень з 28 червня по 4 липня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку багато рутинних справ з розряду «не варто відкладати на завтра». Але не переживайте! У вашому житті з’явиться «добрий чарівник» – старий знайомий або нова для вас людина, яка підтримає вас і допоможе розгребти робочі завали.

Фото: istockphoto