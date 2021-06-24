Як зміцнити імунітет? Це питання завжди хвилювало людей у період застуди та грипу, а з пандемією коронавірусу воно набуло ще більшої актуальності. Більшість думає, що підвищити імунітет доволі легко – достатньо випити чарівних вітамінчиків, і все буде добре. Та насправді це зовсім не так. Усе про імунітет, та як його підвищити, добре знають у Міністерстві охорони здоров’я України.

Профілактика коронавірусу: заходи, щоб не заразитися

Що таке імунітет?

Імунітет — це сукупність захисних механізмів, які допомагають організму боротися з чужорідними чинниками, бути несприйнятливими до бактерій та вірусів і підтримувати нормальне функціювання організму під впливом зовнішніх впливів.

Коронавірус загнав на карантин? Які позитивні серіали подивитися

Як зміцнити імунітет?

Існує кілька шляхів підвищити свій імунітет. Цікаво, що це можна зробити не лише за допомогою ліків, а й дотримуючись простих правил здорового способу життя.

Нормальний сон – запорука правильного функціонування усього організму. Важливо дотримуватися природних біоритмів. Адже вночі організм спрямовує всі сили на відновлення м’язів та шкіри, виділяє гормон росту, пролактин, мелатонін, а також виділяє цитокіни, які сполучають компоненти імунної системи. Через регулярний недосип опір імунної системи слабшає, а тому людина стає вразливою до хвороб. Спати потрібно 7-9 годин на добу. Лягати варто до 23:00. Фізична активність. Почніть регулярно займатися певним видом спорту або хоча б ходіть щодня кілька кілометрів. Щоденна фізична активність допоможе не лише підвищити імунітет, а й покращити роботу мозку, серцево-судинної системи. До того ж, спорт допомагає налагодити сон та зменшити стрес, який негативно впливає на імунітет. Раціональне та збалансоване харчування потрібне для запобігання хронічним хворобам та підтримання балансу мікрофлори кишківника. Погане харчування негативно позначається на масі тіла, що призводить до зменшення кількості антитіл, що беруть участь у розпізнаванні хвороботворних мікробів. Така імунна система не зможе якісно чинити опір. По-перше, ніколи не пропускайте основних прийомів їжі: сніданок, обід і вечеря мають бути завжди, а перекуси на ходу – відійти в минуле. По-друге, не відмовляйтеся від сезонних і місцевих продуктів. По-третє, сміливо скорочуйте вживання цукру, солі, алкоголю та споживайте лише необхідну кількість калорій. Не зловживайте вітамінами. Понаднормове надходження будь-яких вітамінів та мінералів не покращує імунітет. Наприклад, доволі тривалий час вважалося, що прийом вітаміну С у великих дозах може мати лікувальний та профілактичний ефект, але це твердження не пройшло перевірку дослідженнями. Та якщо аналізи показують, що організму таки бракує певних вітамінів або елементів, їх варто поповнити. В Україні доволі поширений дефіцит вітаміну D, йоду, фтору, заліза у деяких групах населення. Вакцинація. Щеплення від сезонних захворювань справді можуть допомогти зберегти здоров’я. Вакцина «створює» імунітет до певного виду збудника хвороби. Щодо вакцинації є три важливі «за». Перше – пришвидшення відповіді імунної системи на збудник захворювання, друге – послаблена реакція організму, третє – зменшення кількості хворих та носіїв захворювання.

Слідкуй за своїм здоров’ям, вчасно звертайся до лікаря та будь здоровою!