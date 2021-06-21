Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Літо — це маленьке життя! Проведи його незабутньо. Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня для знаку Овен каже: все, що тобі потрібно для цього, — сміливість і крапелька безумства.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Впевненість у собі — найкраще вбрання. Якщо вірити гороскопу на тиждень з 21 по 27 червня для знака Телець, найближчим часом тебе чекає довгоочікуване підвищення на роботі. Але для цього потрібно проявити себе, не боячись критики оточуючих.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Дій. Інакше сьогодні знову нічого не зміниться. Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня для знака Близнюки каже, що тобі варто бути більш рішучою. Вийди із зони комфорту — і твоє життя стане казковим!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня: Рак (22 червня – 22 липня)

Схоже, комусь час у відпустку! За гороскопом на тиждень з 21 по 27 червня для знака Рак, тобі життєво необхідно кинути всі справи і вирушити відновлювати сили. До вигоряння залишилося всього нічого…

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Навчися довіряти людям, і побачиш, скільки в нашому світі добрих людей. Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня для знака Лев говорить: якщо ти відкриєш своє серце і впустиш в своє життя нових людей, будеш здивована результатом. Щастя близько, простягни йому руку!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Ти будеш відчувати себе краще, коли зробиш те, що давно відкладала. Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня каже, що найближчим часом на тебе чекає багато дивовижних подій. Потрібно лише проявити сміливість і реалізувати задумане. У тебе все вийде.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У цьому світі ти всього лише людина, але для когось ти — весь світ. Якщо вірити гороскопу на тиждень з 21 по 27 червня для знаку Терези, скоро ти зустрінеш свою другу половинку — людину, яка поділить твоє життя на «ДО» і «ПІСЛЯ». Відкрий очі ширше і не прогав кохання!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Якби гусениця трималася за минуле, вона б ніколи не стала метеликом. Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня для знака Скорпіон каже, що найближчим часом твоє життя стане таким, про яке ти завжди мріяла. Але тільки якщо ти відпустиш біль і образи минулого, і почнеш насолоджуватися теперішнім.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Літо занадто коротке, щоб відмовлятися від такої радості, як подорожі. За гороскопом на тиждень з 21 по 27 червня для знака Стрілець, тобі випаде можливість втілити поїздку мрії «не за за всі гроші світу». Хапайся за цей шанс! Можливо, подорож змінити твоє життя!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Письменник — не той, хто мріє ним стати. Письменник — той, хто пише. Гороскоп на тиждень говорить: продовжуй вкладати сили в те, що ти любиш, і найближчим часом ти отримаєш винагороду. І вона буде куди більшою, ніж ти очікуєш!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Колекціонуй щасливі моменти, а не речі. Якщо вірити гороскопу на тиждень з 21 по 27 червня для знака Водолій, тобі варто більше часу приділяти близьким. Збери друзів і членів родини на великий пікнік, ти здивуєшся, наскільки вони і ти сама потребуєте цього.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Краще красиво робити, ніж прекрасно говорити. Гороскоп на тиждень з 21 по 27 червня для знака Риби говорить: якщо спрямуєш всі свої сили і креативність на роботу, найближчим часом начальство винагородить тебе. І мова йде не тільки про грошову премію.

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