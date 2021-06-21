Домашній лимонад: покроковий простий рецепт

Як приготувати смачний домашній лимонад? При всій простоті рецепту, напій можна легко зіпсувати, якщо не знати кількох хитрощів! У цьому матеріалі ми зібрали всю необхідну інформацію і, звичайно, простий покроковий рецепт домашнього лимонаду.

Існує кілька основ для лимонаду: вода звичайна, газована або мінеральна, і, звичайно ж, сік або навіть суміш соків. Якщо ти любиш солодкі напої, то підготуй підсолоджувач. Наприклад, цукор, фруктовий сироп або тростинний цукор.

Для смаку найчастіше додають м’яту, пряні трави, ягоди і фрукти. Ці інгредієнти додадуть твоєму лимонаду особливої родзинки!

Робити напій найкраще в тій ємності, в якій ти плануєш подавати на стіл. В ідеалі – це графин.

Простий покроковий рецепт лимонаду з корицею

Тобі знадобляться:

лимони – 10 шт.

вода – 2 літри

цукор – 300-400 гр

кориця – 1 паличка

Приступаємо до приготування!

Зніми з лимонів цедру – верхній шар шкірки. Розріж фрукти навпіл і видави сік. Закип’яти воду, додай паличку кориці, цедру лимона, цукор і все ретельно перемішай.

Залиш суміш на півгодини настоюватися. Почекай поки охолоне.

Проціди основу для лимонаду, щоб позбутися від непотрібних компонентів.

Додай лимонний сік і перемішай.

Подавай напій в графині з льодом!

Смачного!

Фото: IStock

Ще рецептів:

Почему нельзя замачивать шашлык в майонезе: советы от «Адской кухни»

Китайське смажене молоко: рецепт приготування покроково