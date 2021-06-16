ELECTROLETO: відкриття літнього сезону на «Куражі»

19 та 20 червня на ВДНГ відбудеться перший літній «Кураж». Спеціальні виступи діджеїв з хедлайнером зі Швеції, лекції топових спікерів, довгоочікувані колаби та багато мистецтва.

Літні івенти «Куражу» — традиційно місце зустрічі киян, класний спосіб відпочити з сім’єю або запалити танцпол під променями сонця. На червневому «Куражі» на гостей очікують відібраний лайн-ап від музичних редакторів цього літнього івенту LOW Party та special guest Axel Boman (Studio Barnhus, SE) — один з найбільш затребуваних діджеїв європейської хаус-сцени.

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Мистецтво вже традиційно куруватиме Waone Interesni Kazki — український художник Володимир Waone Манжос разом з агенством Tuasho. Він збере роботи молодих та амбітних художників, а також спільно з майстернею кераміки проведе майстер-класи з гончарства, кераміки та ліпки. Скульптор студії покаже, як він працює над своїми роботами — протягом обох днів івенту він створюватиме на очах у присутніх скульптуру на другому поверсі павільону.

Дизайнерка Ксенія Шнайдер та «Кураж» продовжують успішну спільну ініціативу для підтримки української промисловості та локальних брендів — на другому поверсі павільйону буде розташовано спеціально підготовлений до колаборації корнер, в якому відбуватиметься продаж речей українських дизайнерів, що пройшли відбір.

Протягом року організатори планують збирати добровільні благодійні внески від гостей і учасників, що будуть направлені на заміну швейного обладнання у Київському фаховому коледжі прикладних наук. На базі коледжу щорічно проходять практику більш ніж 300 студентів, з них близько 100 студентів — з порушенням слуху.

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Fashion тема продовжиться у лекторії. У суботу, 19 червня, на другому поверсі з лекціями виступатимуть: співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська; дизайнерка та засновниця «TTSWTRS» Анна Осмехіна. А також на гостей очікує окрема панель з Машею Гаврилюк з «Gunia»; директором з розвитку «Kacho group» Владиславом Пінчуком і fashion-фотографом Денисом Манохою. Модеруватиме панель редактор і автор книги «Fashion Directory of Ukraine» Антон Єременко.

Серед спікерів обох днів також: вокалістка гурту KAZKA Олександра Заріцька; PR- агент Гарика Корогодського, Вови Дантеса та Кацуріних, Анна Давіденко; психолог Артем Осипян; експерти з ментального здоров’я та представники «Україна Pride» — модератор розмови Влад Болсун,креативний директор mozgi ideas та Міша Стариш — креатор у mozgi ideas.

Окрім цього, на Куражі ELECTROLETO можна буде потрапити на імпровізацію від «Інародного театру Воробушек» та відвідати стендап від Comedy room 18+; насолодитись довгоочікуваною колаборацією з міськими квітами mutabor; оновити гардероб до літа, купити модний цього сезону вінтаж на барахолці чи зайти до Rotten Ambar, щоб не захотіти звідти йти.

Також організатори підготували додаткову open air-зону фудкорту, щоб зменшити черги на фудкорті.

Ділимось детальним лайн-апом вихідних:

Субота, 19 червня

12:00-14:00 — SASHA ZHYLYAEV

14:00-16:00 — PHILIPP MARKOVICH

16:00-18:00 — SERGE JAZZMATE

18:00-20:00 — PAVEL PLASTIKK

20:00-22:00 — AXEL BOMAN (Studio Barnhus, SE)

Неділя, 20 червня

12:00-13:00 — Valerii Pronkin

13:00-15:00 — Timo

15:00-17:00 — Katro Zauber

17:00-18:00 — Bedroom music

18:00-20:00 — Anya Kovalska

20:00-22:00 — Mykyta b2b Danny

Протягом вихідних:

тату-корнер

фотозона від Романа Пашковського

майстер-класи з гончарства від майстерні кераміки

корнери G.Bar та барбершопу Цирюльникъ, а також Glitter Spot

нове життя для старих речей з користю у Laska Charity Store

Take a cat — можливість безкоштовно забрати собі пухнастого друга і подарувати йому новий будинок

вино у барі Синичка

академія діджеїнгу від Dj Academy

вініловий корнер від Gram Record Store Kyiv

майстер-клас від художниці Соні Морозюк

зони для дітей

рятунок для улюбленої пари кросівок від Sneaker Mate

Івент проводиться з дотриманням усіх норм безпеки:

захід на свіжому повітрі з антисептичними засобами на кожному кроці

дезінфекція всіх поверхонь спільного користування кожні 2 години

обмежена кількість людей, які можуть одночасно знаходитись на заході

температурний скринінг та загальні санітарні норми

співробітники, які слідкують за дотриманням норм та дистанції

вхід до вбиралень та павільйону лише в масках

Коли: 19-20 червня



Час роботи: 12:00–23:00

Ціна входу:

Ціна онлайн — 150 грн

Ціна на вході — 200 грн.

Важливо: вхід з онлайн-квитками без черги. Дітям до 12 років, людям з інвалідністю, людям пенсійного віку, учасникам бойових дій, вагітним й іменинникам безкоштовно.

Локація: 19-й павільйон ВДНГ, проспект Глушкова,1