Радісна новина для всіх, кому було мало травневих вихідних. У перший місяць літа жителів України чекає менше робочих днів і більше часу на відпочинок. Скільки вихідних у червні в 2021? Готуйте купальники і замовляйте квитки на відпочинок, адже Трійця і День Конституції України подарували нам по одному додатковому вихідному.

В 2021 році Трійця припадає на 20 червня, а значить субота – неробочий день. День Конституції відзначається 28 числа, в день її ратифікації в 1996 році. І це теж офіційний вихідний.

Вихідні червня: 5 і 6 – субота, неділя, 12 і 13 – субота і неділя, 19 – 21 – субота, неділя, понеділок, 26 – 28 – субота, неділя, понеділок.

Ще є час спланувати свій ідеальний відпочинок, переключитися, надихнутися і привітати близьких з професійними святами. А їх в червні буде чимало:

1 червня – Всесвітній день батьків, День захисту дітей,

5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища,

6 червня – День працівників місцевої промисловості, День журналіста,

9 червня – Міжнародний день друзів,

13 червня – День працівників легкої промисловості,

14 червня – Всесвітній день донора,

18 червня – День дільничного інспектора поліції,

19 червня – День фермера України,

20 червня – День медичного працівника, День батька,

25 червня – День митної служби України, Міжнародний день моряка,

27 червня – День молоді, Всесвітній день рибальства.

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