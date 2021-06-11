Білий Металевий Бик приніс із собою мішечок з монетами багатьом знакам зодіаку. Але деяким за нього доведеться неабияк поборотися. Читай фінансовий гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку на сайті Нового каналу і дізнайся, якими будуть твої фінансові справи в 2021 році!

Фінансовий гороскоп на 2021 рік: Овен (21 березня – 20 квітня)

Не варто витрачатися на непотрібні дрібниці, краще збирати кошти та готувати ґрунт для великих фінансових вкладень наприкінці року. Повір, їх буде багато, і вони окуплять себе на 200 відсотків! Найвдаліший місяць 2021 року – вересень.

Фінансовий гороскоп на 2021 рік: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тебе чекає дуже прибутковий рік, зірки весь час будуть на твоєму боці! У фінансовому гороскопі на 2021 для Тельців йдеться, що головний секрет матеріального благополуччя – авантюри та ризик.

Фінансовий гороскоп на 2021 рік: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Витрачай гроші на дійсно потрібні речі. В іншому випадку до кінця року Білий Металевий Бик може залишити тебе з порожнім гаманцем. Найвдаліший місяць 2021 року – травень.

Фінансовий гороскоп на 2021 рік: Рак (22 червня – 22 липня)

Проекти, над якими ти ретельно працювала місяцями, нарешті почнуть приносити прибуток! Фінансовий гороскоп на 2021 для Раків прогнозує стабільний грошовий приплив протягом усього року Білого Металевого Бика.

Фінансовий гороскоп на 2021 рік: Лев (23 липня – 22 серпня)

Тебе чекають приголомшливі кар’єрні можливості, перспективні бізнес-знайомства та солідна надбавка до зарплатні. Протягом всього року Білого Металевого Бика твої доходи перевищуватимуть витрати, й ти завжди залишатимешся в плюсі! Найвдаліший місяць 2021 року – жовтень.

Фінансовий гороскоп на 2021 рік: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Рік Білого Металевого Бика принесе тобі неймовірне везіння в фінансовому плані! Надбавка до зарплатні, регулярна премія, додаткові грошові потоки – буквально кожне твоє починання буде призводити до таких наслідків.

Фінансовий гороскоп на 2021 рік: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

В погоні за грошима необхідно проявляти обережність! Фінансовий гороскоп на 2020 рік для знаку Терези не радить завалювати себе фрілансом чи понаднормовою роботою, навіть якщо ти не зовсім задоволена своїм матеріальним становищем. Але все це тимчасово.

Фінансовий гороскоп на 2021 рік: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Перша половина року стане не найприбутковішим періодом. Але не журися заздалегідь! Не біжи стрімголов за кредитом, тому що не хочеш «затягувати паски». Не набирай боргів у друзів і колег.

Фінансовий гороскоп на 2021 рік: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Рік Білого Металевого Бика – чудовий час, щоб поліпшити своє матеріальне становище! Фінансовий гороскоп на 2021 для Стрільців обіцяє утворення нових грошових потоків, крім зарплатні на основному місці роботи.

Фінансовий гороскоп на 2021 рік: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Фінансовий гороскоп на 2020 рік для знаку Козеріг буквально кричить: «Ти заслужила все хороше, що відбувається з тобою! Лови удачу за хвіст!» Найвдаліший місяць 2021 року – червень. Масштабні покупки, вкладення у великі проекти окупляться на 200 відсотків!

Фінансовий гороскоп на 2021 рік: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Тебе чекає чудовий рік в фінансовому плані! Перша половина року Білого Металевого Бика мине спокійно – без величезних грошових притоків. При цьому витрати не перевищуватимуть доходів, тобто, в мінус ти не потрапиш. Це добре!

Фінансовий гороскоп на 2021 рік: Риби (19 лютого – 20 березня)

У рік Білого Металевого Бика тебе чекає великий фінансовий зліт! Причому настільки великий, що ти ледве зможеш повіриш у свою удачу. Фінансовий гороскоп на 2021 для знаку Риби каже, що фортуна супроводжуватиме тебе протягом усього року.

Фото: IStock

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