Місячний календар на червень 2021: сприятливі дні для справ

Місячний календар – це орієнтир, який підкаже вам, як краще розпланувати справи в червні. Які сприятливі дні, а які – ні, і варто відкласти прийняття важливих рішень. Дати молодиків, повного місяця, чвертей місяця – в нашому місячному календарі на червень 2021.

Місячні фази в червні 2021

• Молодик – 10 червня о 13 годині 52 хвилини

• Повний місяць – 24 червня о 21 год 39 хвилин.

• Зростаючий Місяць з 1 по 9, з 25 по 30 червня 2021

• Місяць 11 – 23 червень 2021

• Місячне затемнення – немає.

• Сонячне затемнення – 10 червня.

Сприятливі дні в червні 2021

Важливі справи в червні краще запланувати на 17, 21 і 22 червня.

Несприятливі дні в червні 2021

А ось в ці дати краще не приймати рішень, які можуть вплинути на ваше майбутнє:

3, 6, 9, 13, 18, 24 і 27 червня.

Всі інші дати – нейтральні, Місяць буде мати мінімальний вплив на ваш настрій і стан.

Кращі дати для весілля і вінчання в червні 2021:

1, 4-5, 9-10, 14-20, 23-29 червня

Кращі дати для зачаття дитини:

2, 3, 5-7, 9, 11, 12, 14, 16-18, 20, 21, 24, 26 червня

Енергетично сприятливі дні в червні 2021:

1, 2, 7-10, 11, 15-17, 21, 23, 24, 27 30 червня

Енергетично несприятливі дні в червні 2021:

3-6, 12-14, 18-20, 22, 25, 26, 28 29 червня

Місячний календар стрижок на червень можна подивитися тут.

Фото: IStock

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