Atlas Weekend 2021 в Буковелі: Перші подробиці
Гори кличуть голосами твоїх улюблених артистів!
Вихідні у Карпатах — тепер не лише про гори, а і про музику на Atlas Weekend Bukovel. Масштабні концерти, під відкритим небом, в самому серці Карпат
Atlas Weekend Bukovel– це п’ять дводенних фестивалів, з щоразу новим тематичним лайн-апом українських артистів.
Та вже 19-20 та 26-27 червня відбудуться перші два концерти з драйвовими та відомим виконавцями.
Повний лайн-ап на два концерти:
- 19.06: Ляпіс 98, Друга ріка, Kozak System, Karna
- 20.06: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Жадан та Собаки, Скрябін, Фіолет
- 26.06: The Hardkiss, Вагоновожатые, Sinoptik, EPOLETS
- 27.06: Onuka, Latexfauna, TVORCHI, Ofliyan
Велика сцена, акустика гір, неймовірні пейзажі та музика — найкращі атрибути довгих літніх вихідних та відпочинку від буденності.
Крім музики та танців вас чекають:
- фудкорти
- бари
- різноманітні розваги
- інтерактивні зони відпочинку
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