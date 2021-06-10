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Atlas Weekend 2021 в Буковелі: Перші подробиці

Atlas Weekend 2021 в Буковелі: Перші подробиці

Гори кличуть голосами твоїх улюблених артистів!

Вихідні у Карпатах — тепер не лише про гори, а і про музику на Atlas Weekend Bukovel. Масштабні концерти, під відкритим небом, в самому серці Карпат

Atlas Weekend Bukovel– це п’ять дводенних фестивалів, з щоразу новим тематичним лайн-апом  українських артистів.

Та вже 19-20 та 26-27 червня відбудуться перші два концерти з драйвовими та відомим виконавцями. 

Повний лайн-ап на два концерти: 

  • 19.06: Ляпіс 98, Друга ріка, Kozak System, Karna 
  • 20.06: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Жадан та Собаки, Скрябін, Фіолет

Atlas Weekend 2021 в Буковелі: Перші подробиці

  • 26.06: The Hardkiss, Вагоновожатые, Sinoptik, EPOLETS
  • 27.06: Onuka, Latexfauna, TVORCHI, Ofliyan
  • Atlas Weekend 2021 в Буковелі: Перші подробиці
  • Atlas Weekend 2021 в Буковелі: Перші подробиці
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Велика сцена, акустика гір, неймовірні пейзажі та музика — найкращі атрибути довгих літніх вихідних та відпочинку від буденності.

Крім музики та танців вас чекають:

  • фудкорти
  • бари
  • різноманітні розваги
  • інтерактивні зони відпочинку

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