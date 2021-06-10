Atlas Weekend 2021 в Буковелі: Перші подробиці

Гори кличуть голосами твоїх улюблених артистів!

Вихідні у Карпатах — тепер не лише про гори, а і про музику на Atlas Weekend Bukovel. Масштабні концерти, під відкритим небом, в самому серці Карпат

Atlas Weekend Bukovel– це п’ять дводенних фестивалів, з щоразу новим тематичним лайн-апом українських артистів.

Та вже 19-20 та 26-27 червня відбудуться перші два концерти з драйвовими та відомим виконавцями.

Повний лайн-ап на два концерти:

19.06: Ляпіс 98, Друга ріка, Kozak System, Karna

20.06: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Жадан та Собаки, Скрябін, Фіолет

26.06: The Hardkiss, Вагоновожатые, Sinoptik, EPOLETS

27.06: Onuka, Latexfauna, TVORCHI, Ofliyan

Велика сцена, акустика гір, неймовірні пейзажі та музика — найкращі атрибути довгих літніх вихідних та відпочинку від буденності.

Крім музики та танців вас чекають:

фудкорти

бари

різноманітні розваги

інтерактивні зони відпочинку

Читай також:

12 концертів: календар подій 2021 року

Богемне таїнство майя: чого чекати від фестивалю WHITE NIGHTS 2021