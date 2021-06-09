А ви знали, що сьогодні, 9 червня, – Міжнародний день друзів? Саме свято просить зробити віртуальну вечірку і згадати з близькими по духу людьми все, що пережили: посміятися, посумувати, зіграти дистанційно в улюблену гру. Звичайно, найкраща листівка з Днем друзів – це спільна фотографія найдушевнішого вечора або найдикішої витівки. Але якщо така не знаходиться, то ми підібрали для тебе багато стильних і лаконічних варіантів привітання з Днем друзів в листівках і картинках. Тобі потрібно буде лише додати кілька слів. Або обійтися без них. Вибирай картинки до Дня друзів і не забудь привітати свого buddy.

Якщо потрібні слова для кращого друга або подруги не знаходяться, то ми допоможемо вирішити цю маленьку проблему. Читай привітання з Днем друзів в прозі і вибирай те, що до душі.

Фото – IStock