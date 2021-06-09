9 червня 2021 року святкується День дружби! Як привітати своїх друзів з цим святом? Чи варто взагалі вітати? З Днем дружби обов’язково потрібно вітати, адже ми всі дуже різні й, можливо, наші друзі навіть не здогадуються про те, наскільки вони важливі для нас. Ми підібрали для тебе привітання з Днем дружби в прозі, які ти можеш відправити своїм друзям у смс. Але пам’ятай, слова та вчинки, які ти здійснюєш по відношенню до близьких, говорять за тебе краще ніж найкрасивіші привітання! Вибирай прозу або вірші з Днем дружби, й не бійся говорити про наймиліші та несподівані речі своїм друзям щоденно!

Вітання З Днем дружби в прозі

Привіт. Сьогодні весь світ святкує День дружби. І я хочу тобі сказати те, що рідко говорю словами – ти найкращий друг. Я відчував/ла б себе дуже самотньо якби тебе не було. Спасибі за те, що ти є і за те, що на тебе можна розраховувати. Бажаю нам з тобою довгих і цікавих років дружби. Нехай з нами трапляються чудеса! Вітаю, друже 🙂 З Днем дружби! Бажаю, щоб тебе завжди оточували веселі люди, цікаві співрозмовники і надійні друзі. І бажано, щоб це все ти міг/могла сказати про своїх друзів.

Вітаю з Днем дружби! Бажаю тобі найщиріших і добрих друзів. Нехай дружба тебе підстерігає на кожному кроці і робить твоє життя яскравішим і цікавішим.

Вітаю з Днем дружби! Нам всім іноді так не вистачає, щоб нас розуміли. У це свято я хочу побажати тобі, щоб твої друзі розуміли тебе, раділи за тебе щиро, не заздрили тобі, були з тобою чесні. А ти, щоб у відповідь міг/могла надати їм рівнозначну емоційну підтримку. Нехай у тебе з твоїми друзями завжди буде багато спільного. Вітаю!

З Днем дружби тебе! Нехай твій яскравий світ якомога частіше стикається з найцікавішими, непередбачуваними і іншими яскравими світами твоїх друзів. А в результаті у вас виходить приголомшлива і щира дружба. Вітаю!

Друзі, вітаємо вас з Днем дружби і нехай поруч завжди буде багато вірних друзів!

Що робити якщо хлопцеві не подобається твоя найкраща подруга

Що робити якщо закохався в кращу подругу

Фото: IStock