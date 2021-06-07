Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 7 по 13 червня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 червня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня удача буде ходити за тобою по п’ятах. На роботі начальник натішитися не зможе твоєю працездатностю та віддачей, та й особисте життя заграє яскравими фарбами. Головне – не злякати удачу! Не лінуйся та не відкладай важливі справи на потім, не бійся першою заговорити з хлопцем, який тобі сподобався. Сміливим відкриваються всі двері!

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 червня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Розпочнеться тиждень не найкращим чином – з емоційної нестабільності. Мабуть, ти дуже втомилася й тобі просто необхідний відпочинок. Тобі здаватиметься, що все валиться з рук, а близькі влаштували змагання «хто швидше виведе тебе з себе». Ти повинна бути дуже обережною, щоб не зіпсувати відносини з рідними. Тримай свої емоції під контролем, як би не було складно. До кінця тижня буря всередині тебе вщухне, й на зміну їй прийде полегшення.

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 червня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Любовні справи вийдуть на цьому тижні на перший план. Тебе буквально поглинуть ємції! Ні в якому разі не стримуй себе. Якщо хочеться влаштувати коханому несподіване романтичне побачення – зроби це. Він буде щасливий, коли побачить і зрозуміє, що не тільки він піклується про ваші стосунки. Якщо ж у тебе немає пари, запроси нарешті колегу, який тобі давно подобається, на побачення, заговори з красунчиком-незнайомцем у метро. Ніколи не знаєш, де на тебе чекає кохання всього твого життя!

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 червня: Рак (22 червня – 22 липня)

Тиждень пройде легко й невимушено. В тебе нарешті з’явитися шанс трохи відпочити від рутинної роботи, провести час із друзями, родиною та коханою людиною. Добре, якщо ваше дозвілля ти організуєш самостійно: влаштуй пікнік на природі або замов улюблену їжу й запроси всіх на кіновечір, наприклад. Тобі потрібен такий відпочинок!

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 червня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Цей тиждень – чудова можливість показати начальству всю свою креативність і професіоналізм. Якщо ти давно хотіла запропонувати начальнику ідею проекту, але боялася, що тебе висміють – час подолати страх. Пам’ятай: керівництво любить ініціативних співробітників! Прийшов час тобі вийти з тіні колег і показати, на що ти здатна.

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 червня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Цього тижня в тебе можуть початися проблеми на любовному фронті. А все через те, що практично весь час проводиш на роботі, й навіть удома думаєш про справи. Твій коханий достатньо довго терпів кар’єристську жилку, але час тобі зупинитися й приділити йому увагу. В іншому випадку, ти можеш втратити людину, яка тобі дорожча за всіх на світі. Якщо ж у тебе немає пари, мова може йти про сім’ю або друзі. Час зміцнювати узи!

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 червня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Схоже, що цього тижня в тебе можуть виникнути фінансові труднощі. Та це не дивно – на вулиці літо, навколо стільки заходів і розваг, які хочеться відвідати! Але час трохи пригальмувати. Звичайно, не варто собі в усьому відмовляти, сидячи на хлібі й воді. Спробуй поїхати після роботи додому не на таксі, а пройтися пішки. Хто знає, можливо, дорогою ти зустрінеш людину, яка назавжди змінить твоє життя…

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 червня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Тобі необхідна відпустка або хоча б невеликий перепочинок від роботи! Візьми декілька вихідних, зідзвонися з друзями та вирушай у подорож. Не обов’язково летіти за океан, можна поїхати на Західну Україну, наприклад. Головне – змінити обстановку, забути про побутові й робочі проблеми хоча б на два-три дні. Після повернення ти будеш відчувати себе настільки оновленою, що будеш здатна буквально перевернути гори!

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 червня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Цього тижня тобі доведеться завойовувати довіру та прихильність керівництва. Як у Левів, у тебе буде чимало можливостей показати, на що ти здатна. Але не варто сидіти, склавши руки, й чекати зручного моменту. Наберися хоробрості, постукай в двері боса й запропонуй ідею для нового проекту, або ж переконай його, що ніхто не реалізує поточні плани краще, ніж ти. Твою сміливість та ініціативність оцінять високо та дуже скоро винагородять!

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 червня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Емоції поглинуть тебе цього тижня, але ти не повинна дозволити їм керувати собою. Буде складно тримати себе в руках, і не нападати з кулаками на людей, які називають нашу мову «укрАїнською», а не «украЇнською», але це необхідно. Може тобі буде легше пережити цей тиждень, якщо ти заміниш каву на трав’яний чай та сходиш на розслабляючий масаж. Спробувати варто!

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 червня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Успіх супроводжуватиме тебе в усіх твоїх починаннях. Головне – не сидіти, склавши руки, а діяти! Давно хотіла запустити власний інтернет-проект або змінити професію? Починай рухатися в цьому напрямку – й будеш здивована, наскільки швидко побачиш результат!

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 червня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Тобі пора забути ненадовго про роботу та всерйоз зайнятися особистим життям. Ти дуже хочеш знайти споріднену душу, але не можеш зізнатися в цьому навіть самій собі. Це погано… Якщо боїшся підійти першою до хлопцям, який тобі спободався, спробуй зав’язати спілкування на сайтах знайомств (або в мобільних додатках, яких зараз існує неймовірна кількість!). Хто знає, у що може перерости листування в мережі.

Фото: istockphoto