«Ремінісценція»: Новий фільм з Г’ю Джекманом скоро в кінотеатрах

19 серпня 2021 на екрани вийде довгоочікувана прем’єра – фантастична мелодрама «Ремінісценція».

Дивимось трейлер!

Коротко про сюжет

Нік Банністер ( Г’ю Джекман) – приватний дослідник розуму. Він живе на околиці узбережжя Маямі, яке майже повністю опинилось під водою. Нік «подорожує» похмурим і звабливим світом минулого та допомагає клієнтам отримати доступ до втрачених спогадів. Одного дня до нього приходить нова клієнтка Мей (Ребекка Ферґюссон), і ця зустріч змінює його життя назавжди. Поступово думка про втрачене та знайдене перетворюється на нав’язливу ідею. Коли Банністер намагається відшукати правду про зникнення Мей, він розкриває жорстоку змову… Тепер перед Ніком постає єдине запитання: як далеко він готовий зайти, щоб втримати тих, кого любить?

Прем’єра фільму «Ремінісценція» в Україні – 19 серпня 2021.

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