Макарон: рецепт найсмачнішого десерту
Макарон – це маленьке кольорове печиво-безе, яке просто тане у роті. Зараз це один із найпопулярніших десертів. Його часто пропонують дорослим у кав’ярнях, а діти просять із собою до школи. Йдеться про солодкий символ Франції.
Навіть найдосвідченіші ласунчики досі не можуть визначитись, як же правильно називати цей десерт: макарон чи макарун. Насправді це два різних десерти. Ведуча і кулінар Юлія Панкова ділиться своїм рецептом печива макарон.
– Багато хто вважає, що цей десерт дуже важко готувати, – каже Юля. – Насправді нічого складного! Головне – мати гарний настрій та вільних 40 хвилин. Рекомендую і вам його приготувати. Він легкий та смачний!
Десерт Макарон: інгредієнти для приготування
• 3 білка
• 1 дрібка солі
• 125 г мигдального борошна
• 125 г цукру
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Десерт Макарон від Юлії Панкової: покроковий рецепт
1. Розігрійте духовку до 180 градусів;
2. Збийте в піну білки з дрібкою солі. Змішайте з мигдальним борошном і цукром до отримання однорідної маси;
3. Ложечкою або за допомогою кондитерського мішка викладіть гірки тіста на змащене вершковим маслом і посипане борошном деко. Залишайте немаленькі проміжки, адже при випіканні макарони збільшаться;
4. Випікайте 20-30 хвилин, перевіряючи готовність.
Ось і все! Смачного!
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