На що чекають з нетерпінням більшість школярів? Звичайно, що на канікули! А на літні канікули діти чекають з найбільшим трепетом, адже, хто не мріє провести три теплі місяці без навчання, але у компанії друзів, а може ще й десь на морі.

Літні канікули 2021

Відповідно до Закону України про освіту, школи мають можливість самостійно призначати дати осінніх, зимових, весняних та літніх канікул. Але зазвичай в усіх українських школах дати канікул співпадають. Винятків не повинно бути і цього року.

У 2021 році Міністерство освіти рекомендувало розпочати літні канікули з 1 червня. Традиційно вони триватимуть усе літо, а тому закінчаться до 31 серпня 2021 року. А вже 1 вересня усі школярі підуть у школу на свято Першого дзвоника.

Фото: IStock

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