Навчальний рік вже добігає кінця. Випускники та їхні близькі починають готуватися до урочистих заходів у школах. Головне питання – чи відбудуться святкові лінійки під час пандемії?

Останній дзвоник в Україні в 2021 році пройде, та керівники загальноосвітніх шкіл самі визначатимуть дату його проведення. Складна епідеміологічна ситуація протягом року внесла свої корективи та істотно вплинула на освітній процес – залежно від «зонованих» обмежень навчання зупинялося чи переходило у онлайн у різний час у різних областях країни.

Міністерство освіти та науки України окреслило рекомендовану дату проведення останнього дзвоника. І це 26 травня. Це орієнтовна дата, яка буде коригуватися керівниками загальноосвітніх закладів самостійно.

Вже є попередні дати проведення останнього дзвоника у Києві – 26 травня, Чернівцях – 29 травня, Запоріжжі – 31 травня, у Харкові – 4 червня, у Черкасах та Тернополі – 8 червня, у Хмельницькому – 11 червня.

Випускники шкіл, розташованих у червоній зоні, через карантинні обмеження не зможуть зібратися разом. Проте онлайн формат прийнятний. Одеса хоч і вийшла із червоної зони, відмовилася від урочистих заходів. Планується, що вручення документів про отримання середньої загальної освіти та табелів відбудеться окремо у кожному класі.

Останній дзвоник в Україні все ж відбудеться, хоч і в оновленому форматі. Всі урочистості в країні мають завершитися до 1 липня. А поки ще є трохи часу, щоб підготуватися до цієї події.

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