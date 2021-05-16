Фільми 2021: прем’єри, на які ми чекаємо

Минулого року ми ходили в кіно значно рідше, ніж зазвичай. Багато прем’єр довелося перенести через карантинний режим. Але в 2021 на нас чекає стільки крутих кіноновинок, що ми з легкістю «відіграємося» вже у першій половині року. Зберігайте собі десятку найбільш очікуваних прем’єр кіно 2021 та включайте режим очікування – залишилося недовго!

Морбіус

Один з найбільш суперечливих персонажів всесвіту Marvel отримає власну історію! Володар премії «Оскар» Джаред Лєто перетвориться на загадкового вампіра Морбіуса. Виявивши у себе смертельну хворобу, відомий вчений-біохімік погоджується на ризикований експеримент. Те, що спочатку здається успішними ліками, перетворюється на страшну некеровану силу.

Дата прем’єри: 18 березня 2021

Бебі Бос 2: Сімейний бізнес

Аніматори DreamWorks знову планують зустріч з харизматичним босом. Він носить краватку з пелюшок і знає про бізнес-плани більше, ніж про ігри. На цей раз перед Бебі Босом виникають виклики і цілі недитячого масштабу!

Дата прем’єри: 25 березня 2021

007: Ще не час помирати

Деніел Крейг у двадцять п’ятому фільмі про найвідомішого суперагента світу. Короткочасний спокій Бонда перериває нове термінове завдання, де ставки знову неймовірно високі. Суперагент кидає виклик найвпливовішим гравцям злочинного світу, проливає світло на хитромудрі інтриги і викриває підступні змови. У кращих традиціях бондіани!

Дата прем’єри: 1 квітня 2021

Годзилла проти Конга

Легендарна Годзилла і величний Кінг-Конг в новому фільмі від Warner Bros. повинні зійтися в неймовірною сутичці за титул абсолютного Короля Монстрів. А людству залишається тільки спостерігати і робити ставки на переможця…

Дата прем’єри: 21 травня 2021

Мисливці на привидів: З того світу

Нова частина фантастичних пригод з оригінального всесвіту Мисливців за привидами! Успадкувавши старий занедбаний будинок, сім’я переїжджає в маленьке містечко. Їх поява збігається за часом з надзвичайною активністю паранормальних сил, які перевертають звичне життя з ніг на голову. Час прийшов! Нове покоління мисливців за привидами спробує з’ясувати природу таємничої спадщини і ліквідувати наслідки небувалих масштабів!

Дата прем’єри: 10 червня 2021

Загін самогубців: Місія навиліт

Це самостійний сиквел до першої частини фільму, що вийшла на екрани в 2016 році. Щоб уявити, яка бомба на нас чекає, досить пробігтися по акторському складу: Марго Роббі, Ідріс Ельба, Джон Сіна, Джоел Кіннаман, Пітер Капальді, Сильвестр Сталлоне і Віола Девіс. Цю картину точно не можна пропустити! Цікаво, що режисер і сценарист Джеймс Ганн через пандемію, щоб не міняти терміни виходу, монтував фільм у себе вдома!

Дата прем’єри 6 серпня 2021

Дюна

У центрі сюжету опиняється син зі знатного і могутнього сімейства, який на пустельній планеті Арракіс повинен контролювати і захищати найважливіший елемент у всій Галактиці – меланж. А все тому, що той, хто має контроль над меланжем, керує Всесвітом..

Дата прем’єри: 1 жовтня 2021

Місія нездійсненна 7

У 2021 рік Том Круз повернеться до ролі Ітана Ханта і зіткнеться з новим ворогом, міць якого в рази сильніша, ніж всіх попередніх ворогів спецагента. Сюжет фільму творці поки не розкривають, але судячи з кадрів зі зйомок, на яких Круз стрибає по дахах поїздів і взлітає з трампліну на мотоциклі, на нас знову чекають божевільні трюки і запаморочливі спецефекти!

Дата прем’єри: 18 листопад 2021

Матриця 4

Як і в попередніх фільмах франшизи, основою сюжету четвертої частини стане протистояння головних героїв комп’ютерної системи «Матриця», яка встановила контроль над Землею. Творці фільму не розкривають деталі. У мережі свого часу «гуляла» версія, що в новій стрічці повинен з’явитися молодий Морфіус, але офіційних підтверджень цьому немає. Кіану Рівз повідомив, що це буде історія кохання, а також, що ця частина не буде приквелом.

Дата прем’єри: 22 грудня 2021

Шерлок Холмс 3

Сюжет фільму ретельно тримається в таємниці, і що відомо тільки, що дія відбуватиметься через дев’ять років після дії попередньої стрічки 2011 року. У головних ролях залишаються Роберт Дауні-молодший (Шерлок Холмс) і Джуд Лоу (доктор Ватсон), так що шанувальники франшизи і без відкритого сюжету впевнені – фільм вартий того, щоб чекати його 10 років!

Дата прем’єри: 23, грудня 2021

Зустрінемося в кіно!

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