Як приготувати яблучну шарлотку, щоб близькі ніколи не забули її вишуканий смак? Ми знаємо! Рецепт приготування яблучної шарлотки покроково – в нашому матеріалі.

Гості на порозі, а десерт до сих пір не готовий? Чудовим рішенням стане яблучна шарлотка, один з найпростіших і найшвидких рецептів ароматної випічки. Вона не тільки смачна, а й в міру калорійна – всього 550 ккал на порцію. Записуй простий рецепт шарлотки з яблуками та балуй своїх рідних ароматним пирогом вже сьогодні!

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Яблучна шарлотка: інгредієнти

Цукор – 1 стакан

Яйце – 3 шт.

Борошно – 1 склянка

Яблуко – 4 шт.

Вершкове масло – 1 ст.л.

Готуємо яблучну шарлотку покроково:

Змішай яйця з цукром, гарненько перетри та додай борошно. Ретельно перемішай тісто. Помий, почисть й поріж на шматочки яблука. Вони повинні бути не дуже великими, щоб добре й швидко могли пропектися.

Форму для випікання змасти вершковим маслом та виклади на дно порізані яблука. Для смаку можна притрусити їх трохи корицею! Залий яблука тістом. Випікай шарлотку близько 30 хвилин при температурі 200 С. Як тільки з’явиться золотава скоринка, можеш діставати пиріг! Перед подачею посип шарлотку тонким шаром цукрової пудри. Смачного!

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