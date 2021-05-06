Куди піти в травні в Києві. Афіша подій

Травень тільки-но розпочався. А значить, попереду багато теплих сонячних днів і яскравих івентів. Ділимося останніми в цій підбірці.

Виставка Gorsad. 10 Years: fashion-одкровення

Трійця знаменитих київських митців Gorsad дивують і надихають людей по всьому світу своїми фотографіями. У травні на їхні роботи, присвячені підлітковій самоідентифікації та пізнанню себе, можна буде подивитися в галереї White World абсолютно безкоштовно.

Коли: до 15 травня 11:00-19:00

Де: галерея White World (вул. Пушкінська, 21А)

Вартість: безкоштовно

Bestseller у Києві: концерт Макса Барських в Osocor Residence

Один із найпопулярніших та затребуваних українських артистів Макс Барських готується показати масштабне шоу в затишній київській резиденції Osocor Residence. Там адепт ретро-вейву заспіває всі свої нашумілі пісні, славнозвісний новий трек із Zivert Bestseller, що сьогодні штурмує верхівки музичних чартів, а також суперхіт «Тумани», який став саундтреком до фільму-призеру Венеціанського кінофестивалю «Погані дороги».

Коли: 15 травня о 20:00

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна 2)

Вартість: від 1650 грн

Концерт Dakh Daughters: фрік-кабаре, якому аплодує увесь світ

Вони майстерно поєднали театр із музикою і закохали в себе до нестями весь світ. 21 травня фрік-кабаре Dakh Daughters готує для прихильників чергову інтелектуальну розвагу.

Коли: 21 травня о 19:30

Де: кінотеатр «Київська Русь» (вул. Січових Стрільців, 93)

Вартість: від 290 грн

Космічно та лаймово: концерт LATEXFAUNA

До нової музичної галактики запрошує у травні київський інді-гурт LATEXFAUNA. Хлопці, які стали улюбленцями меломанів за чіпкі іронічні тексти та розслабляючий дрім-поп, у травні зіграють великий концерт в HC Hall.

Коли: 21 травня о 20:00

Де: HC Hall (проспект Визволителів, 1)

Вартість: від 500 грн

Ben Bohmer: уперше в Києві

21 травня до столиці вперше навідається один із найперспективніших електронних артистів за версією журналу Billboard Ben Bohmer. Компанію йому складуть вітчизняні музиканти Zadiraka та QUROFF.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ben Böhmer (@benbohmermusic)

Коли: 21 травня о 20:00

Де: PM HALL (Паркова дорога, 16А)

Вартість: від 2000 грн

Виступ SATORI: занурення в потойбічну казку для дорослих

Перформанс у стилістиці містичного загадкового лісу представить у травні мультикультурний електронний артист SATORI. Гостей Osocor Residence очікує нестандартна вечірка Mysterious Forest зі світловими інсталяціями та вражаючим декором, наприкінці якої кожен відчує музичне просвітлення. Адже саме це – просвітлення, ейфорію, раптове щастя – означає псевдонім SATORI.

Коли: 22 травня о 17:00

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна 2)

Вартість: 900 грн

Тюльпани на Співочому полі: милування і фотосесії

Понад 700 тисяч тюльпанів більше ніж 30 сортів та видів, а ще нарциси, іриси, крокуси й мускарі – із 7 травня чекають киян на Співочому полі. Збираючись на побачення з цією квітковою красою, не забудьте прихопити фотоапарат і заздалегідь зарядити смартфони.

Коли: до 23 травня 10:00-20:00

Де: Співоче поле (вул. Лаврська, 33)

Вартість: 25-100 грн

«Джаз для дорослих» з Олексієм Коганом: музика вільних людей

Легендарні композиції від віртуозного джаз-бенду, безліч музичних історій з вуст Олексія Когана і камерність найстарішого столичного клубу – усе це про традиційну концертну зустріч у форматі «Джаз для дорослих». Обов’язково до відвідування всім джазовим фанатам.

Коли: 25 мая о 19:00

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вартість: від 390 грн

Ловимо ритм: травневе шоу від MONATIK

Найкращий музичний варіант попрощатися з весною і зустріти сонячне літо – відірватися під улюблені ритми головного хітмейкера українського шоу-бізу. 28 травня співак, продюсер, автор пісень і креатор музичної корпорації MONATIK дасть великий концерт у резиденції Osocor. А значить, нас чекають не тільки качові хіти, знайомі з першого звуку, а й найщиріші й найтепліші емоції.

Коли: 28 травня о 20:00

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна 2)

Вартість: від 1650 грн

Французька весна в Музеї Ханенків

У травні Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків традиційно пропонує зануритися у французьке мистецтво в усіх його проявах. Тут представлять пейзажі, графічні твори та скульптуру митців Франції, а також французькі шовки і порцеляну. Найголовніше – усі ці творіння раніше ніколи не експонувалися.

Коли: до 31 травня 10:30-17:30

Де: Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (вул. Терещенківська, 15)

Вартість: безкоштовно