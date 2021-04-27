Початок Великого посту в 2021 році припадає на третій тиждень календарної весни – 15 березня. Православні на цей період відмовляться віж їжі тваринного походження та сконцентруються на всепрощенні та духовних практиках. Вважається, що Великий піст – найсуворіший. Він триває 7 тижнів і закінчується 1 травня, напередодні Великодня. У цьому матеріалі ми зібрали найважливіші факти про те, що можна і не можна їсти в цей період.

Коли початок Великого посту 2021?

Великий піст в 2021 році триває 47 днів – з 15 березня до 1 травня. Він ділиться на два періоди: Чотиридесятницю (40 днів) і Страсну седмицю (7 днів). Перший присвячений сорокаденному посту Ісуса, а другий – останньому тижню його життя до Воскресіння. Долучаючись до посту, віруючі поділяють шлях Спасителя.

Що не можна їсти в період Великого посту?

У ці 47 днів повністю заборонені продукти тваринного походження:

– м’ясо (всі види і м’ясні продукти (ковбаса, сосиски),

– птиця, дичина,

– молоко (кефір, йогурт, айран, закваски і т.д.),

– масло,

– сир (сирки, сир, бринза),

– яйця (соуси, солодощі, хліб, де додані ці продукти).

Риба дозволяється лише тричі – 7 квітня, 24 квітня (Лазарева субота) і 25 квітня (Вербна неділя).

Чим замінити?

Білок потрібен для функціонування організму. Його можна замінити бобовими, соєю, горіхами, тофу. А замість звичних солодощів радимо фініки, солодкі фрукти, фруктові смузі з медом. Додайте також вітаміни. Не потрібно сильно урізати раціон, якщо у тебе є медичні протипоказання або дуже велика спортивне та робоче навантаження.

Календар Великого посту 2021

За всіма правилами Великий піст не обмежується тільки пісними стравами. Все набагато суворіше: в перший день – голодування, дозволяється тільки вода. У перший і останній тиждень можна їсти тільки ввечері, а у вихідні додавати ще й обід.

Протягом усіх 47 днів в понеділок, середу і п’ятницю рекомендують вживати тільки холодну їжу, навіть без соняшникової олії. А у вівторок і четвер дозволяється гаряча їжа, теж без соняшникової олії.

У вихідні можна додати рослинного масла в їжу і випити вина, але в останній тиждень посту це заборонено.

Сучасний ритм життя і кількість навантажень не дозволяє строго дотримуватися посту. Більше того, медики радять акуратно входити і виходити з нього. Обов’язково пити вітаміни, щоб підтримати організм. А якщо ти відчуваєш сильне нездужання, слабкість, то краще відмовитися від посту і повернутися до звичного режиму харчування.

Якщо ти все ж зважився (-лась), то на сторінці Рецепти на сайті Нового каналу можеш знайти багато смачних пісних страв. Не забувай і про спорт. Адже фізичні тренування і пост – прекрасна можливість поліпшити фігуру.

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