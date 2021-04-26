Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни, спрямуйте всі свої сили на роботу! Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку просування кар’єрними сходами та лояльність начальства. Звичайно ж, це залежить тільки від тебе – «що посієш, те й пожнеш», як то кажуть. Абстрагуйся від чужих проблем, повністю занурся в роботу над своїми проектами й рішення власних завдань (навіть найдрібніших). Повір, твоє завзяття до роботи керівництво оцінить куди більше, ніж бажання допомогти ледачим колегам.

Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці, готуйтеся! За гороскопом на тиждень, з 26 квітня по 2 травня життя представників цього знаку Зодіаку буде насиченим як ніколи. Тебе чекає кілька знайомств, які істотно прискорять твоє просування кар’єрними сходами. Тому будь готова обеззброювати всіх своєю посмішкою та вражати гострим розумом! Є велика ймовірність, що серед нових знайомих і ділових партнерів ти знайдеш кохання всього життя. Слухай своє серце, воно вкаже на потрібну людину.

Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки, ви везунчики! Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня прогнозує, що будь-яке починання представників цього знаку Зодіаку закінсуватиметься запаморочливим успіхом. Хочеш запустити проект, який здається твоїм друзям і колегам повним божевіллям? Роби! Досить відкладати на потім. Всі критики та недоброзичливці будуть кусати лікті від заздрощів вже наприкінці тижня.

Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня: Рак (22 червня – 22 липня)

Раки, будьте уважні! За гороскопом на тиждень, з 26 квітня по 2 травня у представників цього знаку Зодіаку буде багато можливостей проявити себе перед начальством і другою половинкою, якщо вона є. Ймовірно, тобі довірять серйозне завдання на роботі або ж поставлять на чолі важливого для компанії проекту. Головне – не схибити! Потрібно залишитися на роботі допізна? Внести маленьку правочку о третій годині ночі? Зроби це! Наприкінці тижня ти зрозумієш, що все було не дарма.

Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Кому-кому, а Левам фортуна буде яскраво посміхатися! Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку тільки позитивні події. Успіхи на роботі, довгоочікуване кохання (найголовніше – взаємне!), фінансове благополуччя! Але будь обережна, щоб не налякати удачу. Сумнівні авантюри й невиправдані ризики нічого хорошого тобі точно не принесуть.

Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Оох, Діви, вам можна тільки позаздрити! За гороскопом на тиждень, з 26 квітня по 2 травня життя представників цього знаку Зодіаку переповниться романтикою та любовними пригодами. Трапитися може що завгодно! Наприклад, швидкоплинне знайомство в метро переросте в бурхливий роман, або ж колега, з яким ти постійно сварилася, несподівано зізнається в коханні. Але не втрачай голову, наслідки можуть бути неприємними та навіть болючими. Слухай внутрішній голос, він завжди каже правду!

Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, зверніть увагу на оточуючих! Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня прогнозує, що представникам цього знаку Зодіаку потрібно остерігатися надмірної емоційності. Зведіть до мінімуму різкі висловлювання. Сказане на емоціях може надовго зіпсувати стосунки з родичами, друзями й колегами. Вимкни режим «осуду» та ввімкни «співчуття». Не осуджуй людей, а спробуй зрозуміти, що вони відчувають, і чому чинять так чи інакше. Тобі відплатять тією ж монетою.

Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони, зверніть увагу на своє здоров’я! За гороскопом на тиждень, з 26 квітня по 2 травня імунітет представників цього знаку Зодіаку буде знижений. Саме час пройти медичне обстеження, яке вже давно відкладаєш «на завтра» – навіть якщо нічого особливо не турбує. Пам’ятай: профілактика завжди краще, ніж лікування. Додай в свій раціон свіжі фрукти та овочі, вітаміни та мінеральні добавки. Бережи нерви й не метушися, тиждень видасться спокійним і продуктивним.

Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці, готуйтеся! Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку насичене подіями життя. Оточуючим буде життєво необхідна твоя допомога. Не відмовляй нікому: простягнута в скрутну хвилину рука допомоги навіть найлютішого ворога перетворить у вірного друга.

Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги, тримайтеся! За гороскопом на тиждень, з 26 квітня по 2 травня на представників цього знаку Зодіаку чекають нескінченні конфлікти та сварки – як на роботі, так і в побуті. Що вже там, навіть дорогою з дому в офіс (або навпаки) є ризик нарватися на скандал. Але цього можна уникнути! Запам’ятай стару добру мудрість: «Розумніший той, хто перший замовк». Повторюй ці слова, як мантру.

Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Будьте напоготові, Водолії! Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку несподівані справи та проблеми. Так, всі твої плани можуть зруйнуватися в один день. Але не переймайся завчасно! З’явилася проблема – не панікуй, сядь і спокійно обміркуй можливі шляхи її вирішення. Не соромся попросити про допомогу. Якщо ти проявиш гнучкість і зможеш впоратися зі своїми емоціями, вийдеш сухим з води.

Гороскоп на тиждень з 26 квітня по 2 травня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби, саме час налагодити особисте життя! За гороскопом на тиждень, з 26 квітня по 2 травня представники цього знаку Зодіаку ходитимуть, як то кажуть, по лезу ножа. Є ризик втратити кохану людину, тому досить цілодобово пропадати на роботі – приділи час своєму коханню. Можна влаштувати романтичне побачення, подарувати букет квітів або приготувати смачну вечерю… Друга половинка оцінить твої старання. Якщо ж ти самотній, саме час вирушити на пошуки любові. Сайти знайомств – не найгірший варіант!

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