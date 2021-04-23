Привітання з Великоднем: листівки та вірші
Великдень 2021 року – один з найсвітліших релігійних свят року. Православні святкують його вже 2 травня. Через самоізоляцію вся сім’я може фізично й не зібратися на великодню вечерею. Але відеодзвінки, привітання з Великоднем допоможуть тобі віртуально обійняти близьких і друзів. Якщо складно підібрати слова, не впадай у відчай. Ми підготували для тебе веселі, душевні, найрізноманітніші привітання з Великоднем. Записуй і зберігай яскраві великодні листівочки!
**
Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос – здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
**
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
Христос Воскрес! У це світле свято, можна тільки побажати здоров’я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Завжди вас оточує розуміння, любов і турбота!
Привітання з Великоднем в прозі
Вітаю з світлим святом Пасхи! Нехай зійде на твій дім благодать, мир і спокій. Нехай панують у вашій родині любов і доброта, турбота один про одного. Здоров’я і щастя Вам та вашим близьким. Нехай життя буде наповнене веселощами і радістю.
Вітаю з Великоднем! Бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства.
Великдень 2021: фільми, які варто подивитися перед святом
Христос Воскрес! Бажаю всім добра, злагоди і щастя. Давайте цінувати прості речі й події, терпляче ставитися до всього, бути вдячними за все те, що маємо. І Господь нам дарує більше. Щастя знаходиться в наших руках і бажаю всім грамотно ним розпоряджатися.
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа лакса!
Христос Воскрес!
***
Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостей привітаймо,
“Христос воскрес!” – усі разом мерщій заспіваймо.
Весна розквітла наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
Рецепт сирної пасхи з цукатами та родзинками
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Ясніє сонечко. Радіє світ увесь.
Нехай у серці віра і добро панує.
Хай щиру радість писанки дарують!
Світлого свята!
Фото – unsplash.com