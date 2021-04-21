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Великдень 2021: Рецепт сирної пасхи з цукатами та родзинками

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На носі світле свято – Великдень. Вже 2 травня православні зберуться у колі сім’ї. А це означає, що всі господині будуть займатися на кухні двома справами: фарбувати і розмальовувати яйця та випікати паски. Спеціально для тебе ми знайшли рецепт сирної пасхи з цукатами та родзинками, яка готується просто і швидко.

Сирна пасха з цукатами та родзинками: інгредієнти

  • 500 г сиру
  • 1/2 склянки цукру
  •  1 пакетик ванільного цукру
  •  1/2 склянки сметани 20-25% жирності
  • 100 г вершкового масла
  • 1/2 склянки родзинок
  • 1/2 склянки горіхів
  • 1/2 склянки цукатів

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Готуємо сирну пасху з цукатами та родзинками покроково:

  1. Спершу потрібно підготувати продукти. Масло дістань із холодильника і залиш у кімнаті, щоб воно трохи підтануло, стало м’яким. Горіхи поріж і обсмаж на сковороді. Родзинки висип у чашечку і залий окропом. Поріж великими кубиками цукати.
  2. Через 10 хвилин злий воду з родзинок, виклади ягідки на паперовий рушник і гарненько відіжми.
  3. Сир перетри через дрібне сито, поки він не стане повністю однорідним, без грудочок.
  4. В окремій посудині змішай сметану, ванільний цукор і звичайний. Ретельно перемішай до повного розчинення цукру. Додай суміш до сиру. Збий або добре перемішай.
  5. Туди ж додай масло, знову перемішай до повної однорідності. Додай цукати, горіхи і родзинки, і перемішати сирне «тісто» великою ложкою, щоб інгредієнти розташувалися рівномірно.
  6. Тепер тобі знадобиться форма. Це може бути спеціальна розбірна форма для пасхи зі святковою символікою. Та якщо у тебе такої немає, бери будь-яку вертикальну форму або глибоку (в ідеалі – високу і нешироку) посудину.
  7. Всередину форми поклади марлю так, щоб її краї опинилися зовні посудини. Ложкою переклади «тісто» у форму, поверх накрий краями марлі.
  8. Пасху необхідно чимось притиснути. Можна, наприклад, поставити на марлю зверху банку або каструлю з водою. Форму постав у глибоку тарілку і залиш пасху на 10-15 годин у прохолодному місці (не в холодильнику!).
  9. Періодично зливай з тарілки сироватку, яку буде виділяти сир під пресом. Через 10-15 годин зніми вантаж і постав пасху в холодильник на 2-3 години.
  10. Декоруй пасху за власним бажанням. Можна її посипати цукатами, горіхами, прикрасити фігурками з мастики або ж різнобарвною святковою посипкою. Увімкни фантазію, і твоя пасха буде особливою!

Фото: istock

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