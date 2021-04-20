Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2021 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Бика. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2021 і загальний гороскоп на 2021. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 19 по 25 квітня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 квітня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Будь-яке починання Овнів закінчуватиметься карколомним успіхом. Хочеш запустити проект, що здається оточуючим цілковитим божевіллям? Вперед! Досить відкладати на потім. Усі критики й недоброзичливці кусатимуть лікті від заздрощів вже до кінця тижня.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 квітня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці будуть відчувати різкі перепади емоцій. Це може негативно позначитися на відносинах із колегами, начальством і близькими людьми. Але не все так погано! Забудь про каву вранці, краще візьми за звичку починати день з трав’яного чаю. Він допоможе заспокоїти нерви, і ти не будеш зриватися на оточуючих через дрібниці. Пам’ятай: спокій – твоя головна мета цього тижня.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 квітня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

На Близнюків чекають лише позитивні події. Успіхи на роботі, бурхливий роман, фінансове благополуччя! Але будь обережна, не сполохай удачу. Сумнівні вкладення коштів і невиправдані ризики (наприклад, азартні ігри) нічого доброго тобі точно не принесуть.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 квітня: Рак (22 червня – 22 липня)

Раки мають взяти свої емоції під жорсткий контроль. Цього тижня ти будеш схильна перебільшувати проблеми, параноїти. Спокій, лише спокій! Якщо в тебе болить нога, це ще не означає, що ти смертельно хвора. Не нервуй сама себе й не допікай оточуючим необґрунтованою панікою.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 квітня: Лев (23 липня – 22 серпня)

На Левів чекає дуже успішний тиждень! Начальство не зможе натішитися твоєю креативністю та жагою експериментів, а друга половинка – романтичними жестами. Не дивуйся, якщо наприкінці тижня тобі випаде шанс вирушити в невелику подорож. Обов’язково погоджуйся! Можливо, поїздка виявиться кращою у твоєму житті.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 квітня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

На Дів чекає тиждень випробувань у робочій сфері й на любовному фронті. Ти зіткнешся з ситуаціями, в яких складно стримати емоції і не наговорити зайвого. Щойно відчуєш, що поміж тобою і коханою людиною назріває конфлікт, відступи. Доказ правоти не принесе радості, а стосунки зіпсуються. Не рекомендуємо вступати в суперечки з начальством і колегами, панібратство теж буде зайвим.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 квітня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цей тиждень для Терезів – ідеальний час для вирішення найважливіших завдань. Тобі доведеться багато сперечатися, відстоювати свої ідеї, доводити правоту. Йди до кінця, навіть якщо опонент – начальник. Повір, він оцінить твій стрижень, впертість (у хорошому сенсі) і почне більше тебе поважати.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 квітня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

На Скорпіонів чекає багато рутинних справ з розряду «не варто відкладати на завтра». Та не переймайся! У твоєму житті з’явиться «добрий чарівник» – старий знайомий або нова людина, яка підтримає й допоможе розгребти робочі завали. Ближче до кінця тижня всі проблеми і робоча запара підуть на другий план. Обов’язково зідзвонися з друзями і вирушай з ними в рейд по барах, наприклад.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 квітня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці можуть розраховувати цього тижня на абсолютне перезавантаження. Ти будеш почуватися мирно, розслаблено. Не здумай читати новини з заголовками на кшталт «Людство вимирає! Все погано! Не врятується ніхто!» Нехай хоч Земля зупиниться, начхай на все. Приділи час собі: сходи в спа-салон, зроби манікюр і педикюр, купи сукню, про яку мрієш уже місяць. Ти це заслужила!

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 квітня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки обіцяють Козерогам службовий роман. Будь обережна, голову може закрутити і новенький співробітник, і давній колега. Є ризик потрапити в любовний трикутник, це не обіцяє нічого хорошого. Не відповідай на флірт, якщо не бачиш із цією людиною майбутнього.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 квітня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

На Водоліїв чекає просування по кар’єрних сходах. На початку тижня керівництво може довірити тобі важливе завдання або масштабний проект. Якщо ти викладешся на 100 відсотків, отримаєш нову посаду і солідну надбавку до зарплати. Щоранку складай план на день і чітко йому слідуй. Послідовність і виваженість – твої головні козирі в цей період.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 квітня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибам варто остерігатися надмірної емоційності. Звівши до мінімуму різкі висловлювання, двічі подумай, перш ніж сказати щось. Сказане на емоціях може надовго зіпсувати відносини з родичами, друзями і колегами. Спрямуй усі сили на роботу, цього тижня в тебе вистачить ресурсів, щоб виконати справи, які відкладала місяцями.

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