Великдень 2021: італійська паска панеттоне (рецепт)
Хочеш здивувати рідних та приготувати на Великдень 2021 щось особливе? Паска пенеттоне – відмінний варіант. Вона ніжна, смачна й в той самий час трохи відрізняється від звичної нам паски. Записуй рецепт ароматної італійської паски пенеттоне: він досить простий!
Для приготування тобі знадобиться:
- молоко – 240 мл
- борошно – 720 г
- цукор – 120 г
- вершкове масло – 120 г
- свіжі дріжджі – 25 г
- сіль – 1 ч.л.
- яйце – 5 шт.
- цукати – 120 г
- родзинки – 180 г
- лимонна цедра – 2 ч.л.
- кедрові горіхи -100 г
- ванільний цукор – 1 ч.л.
Приступаємо до приготування!
1. Злегка підігрій молоко та додай до нього дріжджі й 1 ч.л. цукру. Відстав на 15 хвилин.
2. Змішай масло і 120 г цукру в мисці. Можеш злегка розтопити масло, щоб вийшла більш однорідна маса. Додай до неї молоко з дріжджами і знову гарненько перемішай.
3. Розбий у миску два яйця. Окремо додай до них три жовтки і гарненько перемішай.
4. На дрібній тертці натри лимонну цедру та додай до неї цукати, родзинки і горішки.
5. Час дістати суміш молока з дріжджами. Додай до маси яйця та добре перемішай .
6. Додай половину просіяного борошна, приправ сіллю і знову перемішай.
7. Змішай масу і горіхово-фруктову суміш, додай ванільний цукор і виміси.
8. А тепер акуратно, по частинах додавай решту борошна, ретельно вимішуючи тісто. Тісто в фіналі не повинно липнути до рук – це важливо!
9. Глибоку миску змасти маслом, виклади тісто та накрий кришкою або щільною тканиною. Відстав на 1,5-2 години: тісто має піднятися.
10. Форму (або формочки) вистели вощеним папером і виклади на нього тісто. Але не по вінця: паска пенеттоне буде підніматися по мірі випікання, тому залиш для «шапки» місце.
11. Верхівку паски змасти маслом та знову відстав на 10 хвилин.
12. Випікай пенеттоне в духовці розігрітій до 180 градусів 40-45 хвилин. Наша пасочка готова!
Прикрась випічку глазур’ю, посипкою, цукатами або родзинками на свій смак. Смачного!
Фото: IStock
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