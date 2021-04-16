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Любовний гороскоп на квітень 2021 для всіх знаків зодіаку

Любовний гороскоп на квітень 2021 для всіх знаків зодіаку

Квітень – місяць розквіту! Оживає природа, оживають почуття, і все більше хочеться, щоб поруч була людина, з якою можна влаштувати романтичне побачення теплим весняним вечором прогулятися, міцно тримаючись за руки по зеленіючому парку й дивитися улюблені серіали, обійнявшись, адже у квітні виходить багато класних новинок. Які сюрпризи на любовному фронті вам приготували зірки, і чого чекати – бурхливого роману чи легкого флірту, читайте в нашому любовному гороскопі для всіх знаків зодіаку на квітень 2021.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Квітень, за прогнозами синоптиків, буде теплим, але з дощами. Ось і про ваше особисте життя, Овни, можна сказати те ж саме: в цілому все буде дуже навіть непогано, але часом можливі конфлікти з коханою людиною. Тож не забудьте «парасольку»: влаштуйте романтичну вечерю, частіше гуляйте вдвох, обговорюйте всі хвилюючі питання, і жодна злива вашим стосункам не страшна!

Любовный гороскоп на апрель 2021 для всех знаков зодиака

Телець (21 квітня – 21 травня)

У квітні час будувати глобальні плани. Якщо ви давно хотіли зі своїм партнером кудись з’їздити, саме час купити квитки, нехай навіть з відкритою датою. Якщо планували весілля – час, нарешті, і до РАГСу дійти. Якщо ж хотіли відверто поговорити про ваші стосунки, час розставити всі крапки над «і». В середині весни зірки рекомендують зробити те, що ви так довго відтягували в особистому житті, і тоді у травень ви увірветеся з абсолютно новим настроєм!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Досить сумувати за минулим! Припиніть нарешті озиратися у вчорашній день – адже це вже минуло, і час подивитися в майбутнє і побудувати абсолютно нові плани. Зірки радять хоча б на якийсь час відмовитися від спілкування з людьми, які, як ви самі відчуваєте, тягнуть вас назад (або й того гірше – на саме дно!) Мине час, і якщо вам буде не вистачати цього спілкування, легко зможете все повернути. Та навряд чи це станеться…

Любовный гороскоп на апрель 2021 для всех знаков зодиака

Рак (22 червня – 22 липня)

Квітень – це місяць релаксу та відпочинку. Для вас – так точно! Час трохи відволіктися від робочих буднів, зустрітися з друзями і приділити трохи більше часу особистому життію А воно в квітні буде просто вирувати! Випадкова зустріч може дуже швидко перерости у щось серйозне, тож не відмовляйтеся від запрошень «на каву», виявляйте ініціативу самі, ризикуйте. Воно того варте!

Любовный гороскоп на апрель 2021 для всех знаков зодиака

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви, будьте пильні – квітень для вас може виявитися трохи складнішим, ніж ви плануєте. Кілька разів вам доведеться вибирати, і те, яким зрештою буде місяць, залежить безпосередньо від прийнятого вами рішення. Тож гарненько зважуйте всі «за» і «проти» в будь-якому питанні. Навіть у тих, які вам здаються не надто важливими!

Любовный гороскоп на апрель 2021 для всех знаков зодиака

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Для Дів квітень – місяць сім’ї. Зірки рекомендують зробити «рейд» по родичах, яких ви давно не бачили. Напевно є ті, хто тисячу разів уже звали вас у гості, але весь час щось йшло не за планом, правда? Настав час таки зробити цю «сімейну експедицію», і ось побачите – у фіналі вас чекає дуже приємний сюрприз!

Любовный гороскоп на апрель 2021 для всех знаков зодиака

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Знаємо, що це не у вашому стилі, але на квітень вам доведеться забути про ретельне планування. Все одно зірки все розкладуть по-своєму. І повірте, в них на ваше особисте життя великі плани. Тож не опирайтеся будь-яким спотанностям, піддайтеся течії, і ось побачите: все складеться якомога краще!

Любовный гороскоп на апрель 2021 для всех знаков зодиака

Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Хоч як би це дивно звучало, але зірки радять зазирнути в інтернет! Ні, це зовсім не означає, що потрібно терміново реєструватися на сайті знайомств. Просто той, кого ви давно шукали, вже насправді є у вашому житті… тільки поки що у віртуальному. Час перевести ваші захоплюючі діалоги в офлайн, тобі так не здається? Але ж ти точно знаєш, кого зірки мають на увазі!

Любовный гороскоп на апрель 2021 для всех знаков зодиака

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Здається, купідончик у квітні вибрав своєю ціллю саме Стрільців. Для представників цього знаку квітень – найромантичніший місяць! Підготуйтеся до низки побачень заздалегідь, поновіть гардероб, складіть список закладів і місць, у яких давно хотіли побувати, і чітко продумайте, з ким би ви хотіли провести вільний час. І пам’ятайте: думки матеріальні, а мріям властиво притаманно здійснюватися, тож мрійте без обмежень, і все буде!

Любовный гороскоп на апрель 2021 для всех знаков зодиака

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ваша звичка звинувачувати всіх у своїх проблемах може знищити будь-які стосунки. Якщо щось вас не влаштовує, насамперед потрібно придивитися й розібратися в самому собі. У будь-якому конфлікті завжди винні обидві сторони, пам’ятайте про це. Не рубайте з плеча, вчіться домовлятися і шукати в усьому компроміси – саме це і є ключ до успіху!

Любовный гороскоп на апрель 2021 для всех знаков зодиака

Водолій (21 січня 18 лютого)

Час плисти за течією для Водоліїв минув! Настав час змін. Ви якось зовсім розучилися приймати рішення і відстоювати свою думку. А якщо хочете, щоб у стосунках панувала гармонія, і вам було комфортно, іноді потрібно висловити партнеру своє «фе». Повірте, світ від цього не впаде, зате багато проблем вирішаться миттєво!

Любовный гороскоп на апрель 2021 для всех знаков зодиака

Риби (19 лютого – 20 березня)

Ви заслужили відпочинок, Рибки, тож відвертаємося від моніторів, відкладаємо важливі документи і релаксуємо. Приділіть час собі, коханим, займіться тим, що так давно хотіли, відвідайте місця, куди постійно бракувало часу сходити. В середині квітня зустріньтеся з друзями, а зустрічі з діловими партнерами перенесіть на другу половину місяця – вона буде більш продуктивною!

Любовный гороскоп на апрель 2021 для всех знаков зодиака

 

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