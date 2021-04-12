Вихідні в квітні 2021: скільки будемо відпочивати?
Чи будуть додаткові вихідні в квітні в Україні? Скільки днів будемо відпочивати перед величезними травневими «канікулами»?
Квітень 2021 року не порадує нас офіційними святами. А це означає, що додаткових вихідних для жителів України не передбачається. Другий місяць весни складається з 22 робочих і стандартних 8 вихідних – суботи та неділі.
Вихідні дні квітня 2021:
3 і 4 – субота і неділя,
10 і 11 – субота і неділя,
17 і 18 – субота і неділя,
24-25 – субота і неділя.
Навіть якщо великих свят в цьому місяці нема, завжди можна знайти привід привітати близьких, наприклад, з їх професійним днем.
1 квітня – День сміху,
4 квітня – День веб-майстра, День геолога,
7 квітня – Всесвітній день здоров’я,
12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики, День скаута в Україні,
21 квітня – Міжнародний день секретаря,
23 квітня – Всеукраїнський день психолога,
25 квітня – Міжнародний День ДНК, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя),
26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності, День чорнобильської трагедії,
29 квітня – Міжнародний день танцю,
30 квітня – Міжнародний день джазу.
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