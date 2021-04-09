Прості і недорогі рецепти десертів на кожен день
Як приготувати прості домашні десерти? В Інтернеті багато рецептів, від яких розбігаються очі. Але є особливі ласощі на кожен день, які не тільки швидко готуються, але і коштують бюджетно. Ми підготували для вас покрокові рецепти недорогих десертів, які оціните і ви, і ваші близькі. Адже завжди хочеться чогось смачненького до чаю.
Кекс за 5 хвилин
Для приготування смачного шоколадного кексу нашвидкуруч тобі знадобляться:
борошно – 4 ст. л.
цукор – 4 ст. л.
какао – 3 ст. л.
яйце – 1 шт.
молоко – 3 ст. л.
олія рослинна – 1 ст. л.
розпушувач – ¼ ч. л.
сіль – 1 дрібка.
Усі інгредієнти добре змішай у мисочці до однорідності.
Розлий суміш у керамічні чашки і постав їх у мікрохвильовку.
Увімкни її на повну потужність і встанови таймер на 2 хвилини.
Дістань кекси, тісто повинно піднятися. Якщо після приготування воно «осідає», значить кекс недостатньо пропікся, наступного разу додай 20-30 секунд часу до його приготування.
Перед подачею можеш посипати кекси тертим шоколадом або горіхами. Смачного!
Десерт у склянці
Для цієї страви тобі теж не знадобиться багато інгредієнтів:
вершковий сир – 200 г
пісочне печиво – 100 г
мандарини – 2 шт. (можна замінити будь-якими іншими фруктами)
цукор – 1 ст. л.
масло вершкове – 20 г
вершки – 30 мл.
Отже, приступаємо до приготування.
Вершковий сир змішайте у мисочці з вершками, виделкою ретельно розімніть масу.
Печиво із вершковим маслом збий у блендері до максимальної однорідності.
Мандарини (це можуть бути яблука, апельсини, ківі – будь-які фрукти) разом із цукром і 3 столовими ложками теплої води потуши у сковорідці. Сироп повинен трохи загуснути.
У склянку викладаємо наш десерт шарами: спочатку печиво, потім – сир, слідом – фрукти. Далі все спочатку: печиво, сир, фрукти і так – допоки не заповните склянку.
Прикрасити десерт можна шматочками фруктів чи збитими вершками. Смачного!
Безе
Повітряні «безешки» люблять усі: і дорослі, і діти. Куплені солодощі містять масу консервантів, тому значно корисніше готувати їх самостійно. Тим паче, що це дуже просто!
Тобі знадобляться:
яйця – 2 шт.
цукор – 150 г
ванілін – 1 пакетик.
Акуратно відокрем білки від жовтків.
Збивалкою (а ще краще – міксером) збий білки з цукром і ваніліном. Робити це потрібно 5-7 хвилин, аби маса загусла і тяглася, наче жуйка. Можна також розмістити миску на паровій бані, тоді суміш буде ще ніжнішою!
Отриману білкову масу акуратно переклади в кондитерський мішок.
Деко застели пергаментом для випічки і на нього акуратно витисни «безешки».
Духовку розігрій до 100 градусів і випікай солодощі 1,5-2 години.
Ніжне безе готове!
Смачного!
Фото – iStock
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