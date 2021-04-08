Любовний гороскоп на квітень 2021 для всіх знаків зодіаку

Квітень – місяць розквіту! Оживає природа, оживають почуття, і все більше хочеться, щоб поруч була людина, з якою можна влаштувати романтичне побачення теплим весняним вечором, прогулятися, міцно тримаючись за руки, по зеленіючому парку й дивитися улюблені серіали, обійнявшись, адже у квітні виходить багато класних новинок. Які сюрпризи на любовному фронті вам приготували зірки, і чого чекати – бурхливого роману чи легкого флірту, читайте в нашому любовному гороскопі для всіх знаків зодіаку на квітень 2021.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Квітень, за прогнозами синоптиків, буде теплим, але з дощами. Ось і про ваше особисте життя, Овни, можна сказати те ж саме: в цілому все буде дуже навіть непогано, але часом можливі конфлікти з коханою людиною. Тож не забудьте «парасольку»: влаштуйте романтичну вечерю, частіше гуляйте вдвох, обговорюйте всі хвилюючі питання, і жодна злива вашим стосункам не страшна!

Телець (21 квітня – 21 травня)

У квітні час будувати глобальні плани. Якщо ви давно хотіли зі своїм партнером кудись з’їздити, саме час купити квитки, нехай навіть з відкритою датою. Якщо планували весілля – час, нарешті, і до РАГСу дійти. Якщо ж хотіли відверто поговорити про ваші стосунки, час розставити всі крапки над «і». В середині весни зірки рекомендують зробити те, що ви так довго відтягували в особистому житті, і тоді у травень ви увірветеся з абсолютно новим настроєм!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Досить сумувати за минулим! Припиніть нарешті озиратися у вчорашній день – адже це вже минуло, і час подивитися в майбутнє і побудувати абсолютно нові плани. Зірки радять хоча б на якийсь час відмовитися від спілкування з людьми, які, як ви самі відчуваєте, тягнуть вас назад (або й того гірше – на саме дно!) Мине час, і якщо вам буде не вистачати цього спілкування, легко зможете все повернути. Та навряд чи це станеться…

Рак (22 червня – 22 липня)

Квітень – це місяць релаксу та відпочинку. Для вас – так точно! Час трохи відволіктися від робочих буднів, зустрітися з друзями і приділити трохи більше часу особистому життію А воно в квітні буде просто вирувати! Випадкова зустріч може дуже швидко перерости у щось серйозне, тож не відмовляйтеся від запрошень «на каву», виявляйте ініціативу самі, ризикуйте. Воно того варте!

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви, будьте пильні – квітень для вас може виявитися трохи складнішим, ніж ви плануєте. Кілька разів вам доведеться вибирати, і те, яким зрештою буде місяць, залежить безпосередньо від прийнятого вами рішення. Тож гарненько зважуйте всі «за» і «проти» в будь-якому питанні. Навіть у тих, які вам здаються не надто важливими!

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Для Дів квітень – місяць сім’ї. Зірки рекомендують зробити «рейд» по родичах, яких ви давно не бачили. Напевно є ті, хто тисячу разів уже звали вас у гості, але весь час щось йшло не за планом, правда? Настав час таки зробити цю «сімейну експедицію», і ось побачите – у фіналі вас чекає дуже приємний сюрприз!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Знаємо, що це не у вашому стилі, але на квітень вам доведеться забути про ретельне планування. Все одно зірки все розкладуть по-своєму. І повірте, в них на ваше особисте життя великі плани. Тож не опирайтеся будь-яким спотанностям, піддайтеся течії, і ось побачите: все складеться якомога краще!

Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Хоч як би це дивно звучало, але зірки радять зазирнути в інтернет! Ні, це зовсім не означає, що потрібно терміново реєструватися на сайті знайомств. Просто той, кого ви давно шукали, вже насправді є у вашому житті… тільки поки що у віртуальному. Час перевести ваші захоплюючі діалоги в офлайн, тобі так не здається? Але ж ти точно знаєш, кого зірки мають на увазі!

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Здається, купідончик у квітні вибрав своєю ціллю саме Стрільців. Для представників цього знаку квітень – найромантичніший місяць! Підготуйтеся до низки побачень заздалегідь, поновіть гардероб, складіть список закладів і місць, у яких давно хотіли побувати, і чітко продумайте, з ким би ви хотіли провести вільний час. І пам’ятайте: думки матеріальні, а мріям властиво притаманно здійснюватися, тож мрійте без обмежень, і все буде!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ваша звичка звинувачувати всіх у своїх проблемах може знищити будь-які стосунки. Якщо щось вас не влаштовує, насамперед потрібно придивитися й розібратися в самому собі. У будь-якому конфлікті завжди винні обидві сторони, пам’ятайте про це. Не рубайте з плеча, вчіться домовлятися і шукати в усьому компроміси – саме це і є ключ до успіху!

Водолій (21 січня 18 лютого)

Час плисти за течією для Водоліїв минув! Настав час змін. Ви якось зовсім розучилися приймати рішення і відстоювати свою думку. А якщо хочете, щоб у стосунках панувала гармонія, і вам було комфортно, іноді потрібно висловити партнеру своє «фе». Повірте, світ від цього не впаде, зате багато проблем вирішаться миттєво!

Риби (19 лютого – 20 березня)

Ви заслужили відпочинок, Рибки, тож відвертаємося від моніторів, відкладаємо важливі документи і релаксуємо. Приділіть час собі, коханим, займіться тим, що так давно хотіли, відвідайте місця, куди постійно бракувало часу сходити. В середині квітня зустріньтеся з друзями, а зустрічі з діловими партнерами перенесіть на другу половину місяця – вона буде більш продуктивною!