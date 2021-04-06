Головні кольори 2021: Трендові відтінки року за версією Pantone

За традицією Інститут кольору Pantone оголосив трендові відтінки 2021 року. І цього разу місце на чолі палітри зайняли два спокійних, м’яких, приглушених тони

Головними кольорами року 2021 за версією Pantone Institute of Color стали «бездоганно сірий» (Ultimate Gray) і «опромінюючий» (Illuminating), які символізують стабільність, єдність і надію. Те, що всьому світові буде вкрай необхідно після 2020-го!

За словами Леатріс Айзман, виконавчого директора Інституту кольору Pantone, сірий – колір надійності, а жовтий – це квінтесенція надії і оптимізму. Так Pantone хочуть показати людям «зміни, метафорично і буквально, тому що хмари над головою часто змінюються сонячним світлом».

Нагадаємо, що Pantone Institute of Color вибирають колір року ось уже 20 років. І відтінки, названі компанією, завжди стають ключовими у всіх сферах – від модних показів до розробки логотипів торгових марок.

Prada SS 2021

Тож, якщо ви як раз плануєте покупку новенької сукні або толстовки, придивіться з світло-сірого і м’якого жовтого відтінків: у 2021 вони однозначно будуть в тренді!

Фото: Vogue.com