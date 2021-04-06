Як поводитися з грошима, щоб у 2021 році не втрачати їх, а примножувати? Ми вже все дізналися і підготували для тебе фінансовий гороскоп на 2021. Там дуже багато корисних порад! А щоб не залишитися з порожнім гаманцем у другий місяць весни року Білого Металевого Бика, читай фінансовий гороскоп на березень 2021 для всіх знаків зодіаку

Фінансовий гороскоп на квітень 2021: Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам квітень-місяць знадобиться для того, щоб визначитися зі своїми бажаннями і можливостями. Якщо ти давно хотіла зайнятися бізнесом, краще почекати з цією затією – все може скластися не на твою користь. Не ведися на заклики: «Ризикуй і перемагай!», «Хто не ризикує, той не п’є шампанського!»

Фінансовий гороскоп на квітень 2021: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці, в квітні на вас чекають приємні новини! Ви знайдете легке джерело заробітку, не виходячи з дому, і фінансовий стан різко влетить вгору. Коли закінчиться карантин, ви зможете, нарешті, дозволити собі покупку, про яку давно мріяли! Головне, не варто економити на найважливішому – здоров’ї та смаколиках, навіть якщо буде здаватися, що завтра в гаманці стане пусто. Таке вам точно не загрожує!

Фінансовий гороскоп на квітень 2021: Близнюки (22 травня – 21 червня)

У фінансовій сфері Близнюки будуть щасливі як ніколи! Якщо ти давно планувала велику покупку – машину або розкішний пентхаус, наприклад, – час настав. Не знайти величезні знижки буде просто неможливо! Фінансові потоки збільшаться – премія від керівництва, вигідні інвестиції гарантовані.

Фінансовий гороскоп на квітень 2021: Рак (22 червня – 22 липня)

Фінансове благополуччя Раків у квітні безпосередньо залежить від їхньої працездатності та гнучкості. Якщо підвертається підробіток, хапай, не думаючи! Гонорар перевершить усі твої очікування! Але будь уважна до витрат: не купуй нічого на емоціях, витрачай гроші тільки на те, що тобі дійсно необхідно.

Фінансовий гороскоп на квітень 2021: Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам у квітні-місяці потрібно проявити всю свою працездатність і гнучкість. Від цього залежить їхнє фінансове благополуччя і майбутні матеріальні успіхи. Підвернувся підробіток – хапай, не думаючи! Якщо замовнику сподобається твоя робота, він може підняти гонорар у декілька разів. Непогана перспектива, чи не так?

Фінансовий гороскоп на квітень 2021: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Діви, в квітні фінанси потрібно взяти під жорсткий контроль! Добре б завести журнал доходів і витрат, записуючи в нього навіть найдрібніші витрати. Ти будеш здивована, наскільки нераціонально та необдумано ти часом витрачаєш гроші. Крім того, в липні-місяці вкрай небажано давати й брати в борг. Навіть якщо здається, що іншого виходу немає.

Фінансовий гороскоп на квітень 2021: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У квітні-місяці Терези будуть щасливими як ніколи! Давно планувала покупку нерухомості або серйозну інвестицію? Час прийшов! Будь-яке твоє рішення принесе чималий прибуток. Головне, щоб воно було обдуманим.

Фінансовий гороскоп на квітень 2021: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Спонтанні витрати та покупки на емоціях – заборонена зона для Скорпіонів у квітні-місяці. Замість того, щоб тринькати накопичене, знайди підробіток. В іншому випадку ти можеш залишитися з порожнім гаманцем.

Фінансовий гороскоп на квітень 2021: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільцям доведеться докласти чимало зусиль у квітні-місяці. Але результат не змусить довго чекати! Твої доходи різко зростуть. Однак не варто гнатися за колегами та ставити собі за мету «переплюнути» їх. Роби все, що в твоїх силах, навіть якщо це не найкращий результат в команді. Пам’ятай, що головне не швидкість, а якість!

Фінансовий гороскоп на квітень 2021: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогів чекають безліч можливостей у квітні-місяці! Ти будеш отримувати бонуси, про які й не мріяла. Будь уважна й наполеглива. Але об’єктивно оцінюй свої можливості. Пам’ятай: усіх грошей не заробиш.

Фінансовий гороскоп на квітень 2021: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Водолії стануть справжніми фінансовими щасливчиками в квітні-місяці. Масштабні покупки, вкладення у великі проекти окупатимуться на 200 відсотків. Це твій час – насолоджуйся заслуженим «службовим романом» із фортуною!

Фінансовий гороскоп на квітень 2021: Риби (19 лютого – 20 березня)

Нарешті професіоналізм Риб буде оцінений і принесе дохід! Чим більше досвід – тим більші гроші. Але навіть якщо ти новачок у своїй справі, тебе чекає успіх у фінансовому плані. Головне – не розслаблюйся! Займися саморозвитком і поліпшенням професійних навичок.

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